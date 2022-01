Cardano dispara 37% e retoma posto de 5ª maior criptomoeda do mundo

Ao longo de uma semana onde presenciamos a consolidação de novos protocolos de contratos inteligentes de primeira camada. Dentre eles, principalmente Fantom, Near Protocol e Harmony, um velho rival da Ethereum que voltou a dar sinais de vida com uma forte reversão de tendência.

A Cardano subiu 37,2% nos últimos sete dias, saltando de US$ 1,12 em 10 de janeiro para US$ 1,54 no momento, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Com isso a Cardano ultrapassou a Solana em capitalização de mercado e voltou ao Top 5 do ranking de criptomoedas por capitalização de mercado. Nesse instante, a ADA soma US$ 50,5 milhões em capitalização de mercado contra US$ 44,6 milhões da SOL, que consolida uma tendência de baixa iniciada em 3 de dezembro.

Impulsionada pela alta de sua criptomoeda nativa, no último domingo, 16, o blockchain da Cardano chegou a superar a Ethereum em volume de transações, de acordo com dados da Messari destacados pelo trader e analista Lark Davis em uma postagem no Twitter. Ao longo de 24 horas, a Cardano alcançou US$ 7 bilhões contra US$ 5,4 bilhões da Ethereum.

No entanto, o número que merece destaque e demonstra que a Cardano realmente pode se apresentar como uma alternativa real e interessante aos investidores é que para movimentar os respectivos montantes os usuários da Cardano pagaram US$ 66.058 em taxas de transação, ao passo que os do Ethereum gastaram impressionantes US$ 44,7 milhões, ainda de acordo com os dados do Messari.

Vamos observar se há razões objetivas para a recenta alta da Cardano ou trata-se apenas de um movimento especulativo:

DApps em funcionamento

Embora os críticos tendem a se referir à Cardano como uma “rede fantasma”, já existem alguns dApps rodando na rede, como o hub da stablecoin Ardana, a exchange descentralizada Maladex, o protocolo bancário descentralizado MELD e o marketplace de NFTs CNFT.IO. Além disso, a exchange descentralizada SundaeSwap anunciou recentemente que entrará em operação na rede principal da Cardano nesta quinta-feira.

John Woods, diretor de arquitetura de software da Cardano na Input Output, também afirmou recentemente que há um número “enorme” de projetos que estão em estágio avançado de desenvolvimento e prestes a serem lançados e tornarão o ecossistema da rede mais útil e robusto.

Escalabilidade

Uma publicação recente no blog da IOHK, empresa responsável pelo gerenciamento e operacionalidade da Cardano, apresenta os planos dos desenvolvedores da rede para aumentar a escalabilidade da rede de forma eficiente.

Entre os atributos em desenvolvimento há o aumento do tamanho do bloco, melhorias nos parâmetros de memória/CPU para a plataforma de contratos inteligentes Plutus, aprimoramentos de nós, espaço de armazenamento em disco, implementação de sidechains e da Hidra, uma solução de segunda camada da Cardano, entre outros recursos.

Na blockchain Cardano, o tamanho do bloco foi aumentado recentemente de 8 KB para 72 KB (um aumento de 12,5%). Outras melhorias serão implementadas ao longo do tempo, de acordo com a IOHK, com base no monitoramento contínuo do sistema e da integridade geral da rede.

Milkomeda e Mamba, por exemplo, são duas sidechains compatíveis com a Ethereum Virtual Machine (EVM) que estão programadas para ser implementadas na rede futuramente, permitindo a utilização de dApps originalmente construídos para rodar na Ethereum no blockchain da Cardano.

Metaverso

Na semana passada foi lançado oficialmente o primeiro projeto da Cardano dedicado ao metaverso. O Pavia assemelha-se aos projetos The Sandbox e Decentraland, baseado na comercialização de terrenos virtuais para que usuários e marcas possam construir experiências personalizadas em ambientes virtuais imersivos.

Até agora, o projeto cunhou 100.000 “parcelas de terra” no formato de tokens não-fungíveis (NFTs). Mais de 60% dos terrenos foram negociados em duas rodadas iniciais de vendas em outubro e novembro do ano passado. O restante deve ser comercializado ainda no primeiro trimestre deste ano.

Segundo o site oficial do projeto, o Pavia contabiliza mais de 8.300 proprietários de terras. Por enquanto, no entanto, ainda não é possível fazer qualquer tipo de uso dos terrenos, pois os desenvolvedores ainda estão trabalhando nos recursos de jogabilidade e de experiência da plataforma.

Como The Sandbox e Decentraland, o Pavia também possui um token nativo – PAVIA – que servirá para movimentar a economia do jogo. O token foi lançado em dezembro e 25% do suprimento foi distribuído aos proprietários de terras através de um airdrop.

De acordo com uma postagem da equipe do Pavia no Twitter, o preço base de um terreno virtual na plataforma é de US$ 450 e o terreno mais caro foi vendido por US$ 88.740. Os valores ainda colocam o Pavia muito abaixo do volume movimentado por The Sandbox ou Decentraland.

No entanto, conforme destacam os desenvolvedores no site oficial do projeto, "o metaverso está em sua infância e o Pavia encontra-se em estágio inicial de desenvolvimento."

Também existem projetos de jogos play-to-earn em desenvolvimento pela comunidade da Cardano atualmente, apontando para boas perspectivas de diversificação de utilização do ecossistema ao longo de 2022.

