Assunto novo? Veja 5 empresas que já usam e lucram com inteligência artificial há tempos

Com ChatGPT e imagens do papa e de Trump, a inteligência artificial (IA) tem sido o assunto do momento no noticiário e nas redes sociais. O desenvolvimento dos sistemas de IA foi tão rápido nos últimos meses que até os próprios financiadores, líderes e pesquisadores do setor de tecnologia pediram uma pausa nos estudos.

Apesar da suspensão temporária e da popularidade recente, muitas empresas já usam a inteligência artificial em seus negócios há um bom tempo — e lucram muito com isso. Há companhias que usam a IA como uma ferramenta para otimizar partes de sua operação (como logística, contratações e tomada de decisões), mas também têm aquelas que usam a IA como base de seu negócio.

O fato é que quando se trata do ambiente corporativo, a IA tem funções bem importantes e na maioria das vezes cruciais para o sucesso dos negócios.

De acordo com o estudo “Global AI Adoption Index 2022”, elaborado pela IBM, 41% das empresas brasileiras implementaram efetivamente a inteligência artificial. Dessas, 39% implementaram IA motivados por benefícios como redução de custos e automatização de processos.

Na prática, essas empresa já usam a inteligência artificial em funções como:

detecção de segurança e ameaças (44%)

conversação (44%)

marketing e vendas (30%);

operações de TI (30%).

Além disso, o setor financeiro também tem sido um dos grandes beneficiados pela IA. Não à toa, uma pesquisa do IDC Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide apontou que os gastos globais em inteligência artificial, incluindo software, hardware e serviços para sistemas centrados em IA vão ultrapassar os US$ 300 bilhões até 2026.

Confira 5 empresas que já usam inteligência artificial nos negócios

Gupy : a empresa de recrutamento e seleção tem um modelo de negócios todo baseado na inteligência artificial. Chamada Gaia, a IA da empresa analisa mais de 100 características dos candidatos à vaga — como formação acadêmica, experiência profissional e testes realizados — e otimiza o processo seletivo.

Mas o ponto principal é que a Gaia aprende com o comportamento do profissional que usa a plataforma. Conforme a empresa contrata através do software da Gupy, a IA entende o perfil do lugar e consegue combinar os currículos dos candidatos com os requisitos da empresa.

Amazon: já a Amazon é um exemplo de empresa que usa IA em praticamente tudo o que faz. Um dos maiores e-commerces do mundo utiliza a tecnologia em dezenas de áreas diferentes, desde o sistema de recomendação personalizada para cada usuário até na logística de centros de distribuição e entregas.

Hoje, cada usuário que acessa a Amazon vê um site completamente diferente. A inteligência artificial por trás das recomendações considera até o comportamento de clientes com perfis similares. A estratégia é cirúrgica, uma vez que mais de um terço das vendas do e-commerce vêm de recomendações de produtos, segundo estimativas da McKinsey. Além disso, ainda há o Prime Video e o sistema de cloud, o AWS.

Netflix: a empresa usa algoritmos de inteligência artificial para montar o feed de recomendações de cada usuário. O objetivo é apresentar automaticamente as opções de vídeo alinhadas com os interesses pessoais baseadas no comportamento de visualização do consumidor. Até mesmo a foto de capa de cada título disponível na Netflix é escolhida por algoritmos e, consequentemente, muda de usuário para usuário. Volvo: a empresa automobilística utiliza IA para prever a demanda por seus veículos, o que permite uma melhor projeção de vendas e estoques ajustados, reduzindo o capital de giro. Mas tudo isso vai além.

A Volvo anunciou o lançamento de um novo sistema robótico capaz de inspecionar um carro em poucos segundos, incluindo a verificação de pneus, ralados e até eventual vazamento de óleo

Hering: a varejista de vestuário usa um programa de inteligência artificial na tomada de decisão. A tecnologia prevê as vendas por região e define o melhor local para abrir novas lojas.

