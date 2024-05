Enchentes no RS: sobe para 155 o número de mortos; 94 pessoas seguem desaparecidas

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul (RS) divulgou, em novo levantamento às 9h deste sábado, 18, que o número de mortos devido às fortes chuvas que se alastram subiu para 155. Já 94 pessoas seguem desaparecidas. Ao todo, 806 pessoas estão feridas por conta dos temporais e mais de 2,3 milhões foram afetadas.

Veja o balanço

Municípios afetados: 461

Pessoas em abrigos: 77.202

77.202 Desalojados: 540.188

540.188 Afetados: 2.304.422

2.304.422 Feridos: 806

806 Desaparecidos: 94

94 Óbitos confirmados: 155

155 Óbitos em investigação*: 0



0 Pessoas resgatadas: 82.666



82.666 Animais resgatados: 12.215

*Está sendo apurado se as mortes têm relação com os eventos meteorológicos.

Transporte

Viaturas: 4.061



Aeronaves: 21



Embarcações: 302

Nível dos rios às 8h (18/5)

Lago Guaíba - Porto Alegre – 4,52 metros (cota inundação 3,00 Centro; 2,10 Ilhas)

Rio dos Sinos - São Leopoldo - 6,19 metros (cota inundação 4,50)

Rio Gravataí - Passo das Canoas - 5,65 metros (cota inundação 4,75)

Rio Taquari - Muçum – 5,89 metros (cota inundação 18,00)

Rio Caí - Feliz – 3,34 metros (cota inundação 9,00)

Rio Uruguai - Uruguaiana – 10,29 metros (cota inundação 8,50)

Energia elétrica, água e telefonia

CEEE Equatorial: 98.000 pontos sem energia elétrica (5,4% do total de clientes);

RGE Sul: 109.700 pontos sem energia elétrica (3.5% do total de clientes);

Corsan: não informado

Tim: Serviço normalizado;

Vivo: 3 municípios sem serviços de telefonia e internet;

Claro: Serviço normalizado.



Panorama nas escolas

CREs que ainda não retornaram: 3 (1ª - Porto Alegre, 18ª- Rio Grande; e 27ª - Canoas)

Escolas

Total de escolas: 2.340

Já retornaram às aulas: 1680 (71,7%)

Ainda não retornaram: 660 (28,3%) - 452 delas ainda sem data prevista

Estudantes

Total de estudantes: 741.831

Já retornaram às aulas: 479.973 (64%)

Ainda não retornaram: 261.858 (36%) - 178.027 deles ainda sem data prevista

Situação das escolas por CRE

Rodovias

As chuvas que atingiram o Estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Atualmente, são 87 trechos com bloqueios totais e parciais em 47 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.

As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres.

Mapa interativo do governo do RS sobre bloqueios em estradas

Portos e aeroportos

As chuvas e enchentes que atingem o Estado destruíram boa parte da infraestrutura de estradas do Rio Grande do Sul. Por isso, portos e aeroportos formam corredores de transporte fundamentais nesse momento, trazendo socorro e garantindo o abastecimento das regiões atingidas.

Confira a situação dos três portos e dos principais aeroportos regionais que operam no Rio Grande do Sul.

Aeroportos

Aeroporto Internacional Salgado Filho: a Fraport Brasil, administradora do terminal, informa que as operações no Porto Alegre Airport seguem suspensas por tempo indeterminado. A orientação aos passageiros é para que entrem em contato com a sua companhia aérea para mais informações sobre os seus voos.

Dos oito aeroportos administrados pelo governo do Estado, sete operam normalmente:

Capão da Canoa

Carazinho

Erechim

Passo Fundo

Rio Grande

Santo Ângelo

Torres

Canela

Os aeroportos administrados pela CCR aeroportos operam normalmente:

Bagé

Pelotas

Uruguaiana

Aeroportos municipais

Caxias do Sul: opera normalmente.

Santa Cruz do Sul: opera normalmente.

Portos

Porto de Porto Alegre - mantém suspensas as operações, em razão da manutenção do nível do Lago Guaíba acima da chamada cota de inundação.

Porto de Pelotas - o embarque de toras de madeira segue suspenso e as atividades estão paralisadas no terminal.

Porto do Rio Grande - segue operando normalmente.

Travessia para São José do Norte

Os serviços de transporte de veículos e de passageiros encontra-se suspenso, em razão do aumento do nível da Laguna dos Patos.