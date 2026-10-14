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Cade aprova joint venture de Visa, Mastercard, Coinbase e Stripe para criar stablecoin

Empresa conjunta criada pelas companhias é o consórcio Open Standard, anunciado em junho e que pretende lançar a criptomoeda Open USD

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 19h52.

Última atualização em 14 de outubro de 2026 às 19h55.

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O Conselho Adminitrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou o estabelecimento de uma empresa conjunta (joint venture) entre Visa, Mastercard, Coinbase, Stripe e Shopify para a criação de uma stablecoin de dólar.

A empresa conjunta nada mais é do que o consórcio Open Standard, que já foi anunciado no exterior e que pretende criar a stablecoin Open USD. Emitido pela Bridge, o Open USD tem por objetivo integrar redes blockchain, instituições financeiras e grandes plataformas de pagamento para liquidar transações em moeda digital.

O formulário de notificação disponibilizado pelo Cade diz que a criptomoeda somente será lançada a partir dos Estados Unidos e, neste momento, não será disponibilizada no Brasil.

De acordo com o Cade, não há "sobreposição horizontal" (quando duas ou mais empresas que atuam no mesmo mercado fazem fusão ou aquisição) do Open Standard no Brasil e na América Latina.

"Assim, mesmo em um cenário restrito e conservador, considerando a hipótese de a OS [Open Standard] vir a obter as aprovações regulatórias pertinentes para emitir stablecoins no Brasil, a operação não resultaria em sobreposição horizontal em nível nacional, uma vez que a participação dos membros fundadores na emissão local de stablecoins seria zero", diz a autarquia.

Com isso, a criação do Open Standard foi aprovada sem restrições pelo Cade.

Decisão revela detalhes sobre o Open Standard

Segundo o parecer da autarquia, há uma previsão de suporte inicial para o Open USD nos blockchains Ethereum, Solana, Base e Tempo, com expectativa de que outros blockchains sejam incluídas posteriormente.

Os bancos indicados pelas empresas como responsáveis pelas reservas do Open USD serão BlackRock, Lead Bank e BNY.

"Uma vez que a Open USD esteja disponível aos clientes, espera-se que cada uma das requerentes participe da OS como distribuidora da Open USD, disponibilizando-a a seus clientes por meio de seus próprios produtos e plataformas, juntamente com outras stablecoins que a OS eventualmente venha a ofertar", diz o documento.

Fora isso, o Cade afirma que as empresas participantes do consórcio "não possuem qualquer intenção de alterar seu nível de compromisso e apoio às stablecoins de terceiros."

O requerimento diz, por exemplo, que a Stripe continuará a distribuir as stablecoins de terceiros que já existem, como o USDC, da Circle, e o USDP, da Paxos, mesmo depois que o Open USD for lançado. A Visa e a Mastercard também vão continuar a liquidar transações com USDC e a Coinbase seguirá oferecendo suporte e a distribuir USDC em seus produtos cripto.

A iniciativa Open Standard foi anunciada em junho e congrega mais de 140 empresas que pretendem utilizar a stablecoin.

Stablecoins são criptomoedas cujo preço está atrelado ao de alguma moeda tradicional, como o dólar ou o real. As empresas que emitem stablecoins mantêm a paridade de 1:1 com a cotação da divisa de referência ao manter reservas naquela moeda em número igual ou superior a todas as criptomoedas emitidas.

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