Buy and Hold em cripto: você é capaz de lucrar com essa estratégia de investimento?

Por Felippe Percigo*

O bitcoin vai bater US$ 1 milhão como vêm falando alguns figurões do mercado cripto? Tomara que sim. Somos entusiastas e estamos na torcida, mas também precisamos ter cuidado com essas narrativas que viralizam na internet.

O salto da criptomoeda neste momento de crise bancária e recessão no horizonte apresenta sinais de euforia na minha opinião. Estão todos atrás de um milagre e encontraram no bitcoin um salvador.

Se agora é lua ou não, não consultei a bola de cristal para saber, mas uma certeza eu tenho: muitos investidores de varejo estão comprando ou pensando em comprar bitcoin para surfar a onda.

Eu sigo fazendo o meu dever de casa, o DCA (Dollar Cost Averaging), com aportes regulares, sempre fiel à minha tese. O meu foco é no futuro.

Investidores como eu, que compram pensando no longo prazo, são chamados de holders no mercado financeiro tradicional e “hodlers” - assim mesmo com a “grafia errada” - no mercado cripto. Essa estratégia de Buy and Hold (Buy and Hodl na nossa versão) foi popularizada por Warren Buffett.

O método consiste em comprar um ativo e mantê-lo em carteira durante um longo período, apostando em sua valorização com o passar do tempo. E esse tempo pode variar entre alguns anos ou até décadas.

Com a tendência “infinita” das criptomoedas, facilmente detectável na visão gráfica do histórico de mercado, os hodlers sabem que os valores dos ativos vão se multiplicar com a passagem dos ciclos e, portanto, preferem segurar agora para lucrar depois.

Ainda que, tanto no mercado tradicional quanto no cripto, a estratégia envolva comprar ativos de renda variável e segurá-los para o futuro, existem desafios diferentes para cada sistema.

E, embora a abordagem pareça simples, é só aparência mesmo. Ela requer conhecimento e visão de mercado, disciplina, paciência e uma perspectiva de longo prazo.

Vamos entender esses desafios e também os riscos potenciais do Buy and Hold.

Disciplina emocional

Essa é a maior dificuldade enfrentada pelos investidores. Para conseguir manter os ativos em carteira mirando lá na frente, é preciso resistir à tentação de vendê-los durante períodos de alta volatilidade.

Isso pode ser especialmente difícil em ciclos de baixa, momentos de estresse ou incerteza do mercado, quando o medo e o pânico conduzem a atitudes impulsivas.

Mas não se enganem: eu mesmo já cedi a impulsos vendendo bitcoin em momentos de alta para lucrar e hoje vejo que não foi prudente. Como o crescimento do bitcoin é exponencial, novas máximas vieram depois e perdi a chance de obter lucros ainda maiores. A euforia também leva a isso.

Então, como manter a disciplina emocional? Me dedico ao assunto um pouco mais abaixo.

Risco de mercado

Embora o Buy and Hold seja projetado para se beneficiar da tendência de alta de longo prazo, ainda existe risco de mercado envolvido. Downturns econômicos e outros eventos podem causar declínios significativos no valor de uma carteira e pode levar anos para o mercado se recuperar. Por isso, desenvolva uma tese bem fundamentada e se mantenha firme.

Risco de empresa

Manter ativos digitais em hodl também pode gerar exposição a riscos específicos dos projetos cripto.

Partindo do princípio que os protocolos nos quais você investe são considerados bons hoje, essas empresas podem não sustentar sua relevância no longo prazo, por não seguirem inovando ou qualquer outro motivo.

Isso sem falar nos desafios inesperados e mudanças eventuais em seus ambientes de negócios, capazes de afetar negativamente os preços das criptomoedas ou até mesmo levá-los à falência. Pense na quantidade enorme de protocolos que já nasceram e morreram, principalmente quando o ciclo de baixa dá as caras…

Diversificação

Uma carteira suficientemente diversificada é fundamental para mitigar o risco. Entusiastas dos ativos digitais devem correr da ideia de apostar todas as fichas no mercado cripto.

Investir em uma carteira balanceada contendo ainda ações, fundos imobiliários, renda fixa e outras classes de ativos minimiza perdas e economiza muita dor de cabeça.

No caso da criptosfera, ao manter muitas moedas digitais vinculadas a uma só temática, como por exemplo o metaverso ou soluções de segunda camada, ficamos mais vulneráveis a riscos específicos dos setores ou dos próprios protocolos.

Lembrando que, para quem está começando, eu sugiro aportes pequenos e em projetos já estabelecidos, como bitcoin e ether.

Controle suas emoções

Como antecipei algumas linhas acima, vou abrir aqui um parêntese mais robusto para falar sobre a disciplina emocional.

Não há dúvida: quem consegue controlar melhor as suas emoções têm maior probabilidade de alcançar seus objetivos de investimento ao longo do tempo.

Assim, investigar a si mesmo para identificar comportamentos emocionais inadequados para o mercado são tarefas obrigatórias para o sucesso.

Entenda abaixo o que um hodler de criptomoedas não deve fazer:

Reagir às flutuações de curto prazo

O mercado cripto é extremamente volátil, consideravelmente mais do que o tradicional. A resistência às flutuações deve ser uma arte cultivada por quem deseja realmente obter lucros significativos no futuro.

Existe uma legião de novos entrantes no mercado de ativos digitais, mas poucos conhecem os seus mecanismos, o que o torna vulnerável a especulações, ímã de oportunistas em busca de dinheiro fácil. Então, desenvolva a sua blindagem.

Quando os mercados são voláteis, os investidores, especialmente os novatos, podem ficar tentados a vender suas participações por medo ou pânico, ou sentir a necessidade de monitorar constantemente suas carteiras e fazer mudanças frequentes em resposta aos movimentos.

Modificar um plano de longo prazo

Seguir um plano de investimento de longo prazo exige um esforço absurdo de quem não tem disciplina emocional. É comum investidores ficarem tentados a mudar para uma estratégia diferente ao virem outro ativo ou investimento performando melhor no curto prazo, em vez de manter o curso com seu plano original.

Ser super confiante

Existe também o outro lado do medo. A confiança é importante, mas a super confiança é prejudicial aos investimentos. Existem aqueles investidores que confiam excessivamente na sua capacidade de cronometrar o mercado ou identificar gemas. Isso pode levá-los a assumir riscos desnecessários ou tomar decisões impulsivas que se desviam do seu plano de Buy and Hold.

Deixar-se levar pelo viés de ancoragem

O viés de ancoragem é a tendência de depender de uma única informação ou fonte de dados ao tomar decisões. Alguém pode, por exemplo, se sentir motivado a hodlar uma criptomoeda que teve um bom desempenho no passado, mesmo que haja sinais de que suas perspectivas futuras são fracas ou até inexistentes. Isso pode levar investidores a manter ativos que já não se encaixam nos seus objetivos de investimento ou tolerância ao risco.

Para superar o viés de ancoragem, é importante manter a mente aberta e considerar todas as informações relevantes ao tomar decisões. Isso pode envolver a reavaliação regular da sua estratégia e o ajuste da carteira de acordo com a necessidade, em vez de ficar muito apegado a um ativo ou benchmark específico. Diversifique suas fontes de informação e sempre cheque a veracidade do que lê ou chega até você por algum outro canal.

Para encerrar o papo, a coisa mais prudente que o investidor pode fazer é tirar o foco dos movimentos de curto prazo para se concentrar nos fundamentos das criptomoedas e também nos ativos que já tem em carteira. Persiga um histórico de crescimento consistente, não relâmpago. Dinheiro fácil não existe.

Além disso, se ainda não estiver seguro, busque orientação profissional. Em geral, o investidor espera ter prejuízo para depois buscar ajuda. Não faça parte desse grupo.

*Felippe Percigo é um investidor especializado na área de criptoativos, professor de MBA em Finanças Digitais e educa diariamente, por meio da sua plataforma e redes sociais, mais de 100.000 pessoas a investirem no universo cripto com segurança.

