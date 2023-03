Burger King anima investidores com post sobre criptomoeda meme

O Burger King, uma das mais famosas redes de fast food do mundo, anunciou na última segunda-feira, 28, que suas unidades em Paris vão passar a aceitar pagamentos em bitcoin. Mas uma declaração da empresa no mesmo dia sobre uma outra criptomoeda acabou chamando mais atenção dos investidores.

O perfil do braço da empresa no Reino Unido respondeu a um post no Twitter com a notícia sobre o uso de bitcoin para pagamentos, dizendo que "nós queremos doge". A publicação fez referência ao dogecoin, uma das mais conhecidas criptomoedas meme do mercado.

A resposta rapidamente viralizou, conquistando mais de mil curtidas e 64 mil visualizações na rede social. Ela também atraiu diversos entusiastas do dogecoin, que possui uma comunidade ativa e engajada na internet e que busca constantemente promover a criptomoeda.

Um usuário que se autointitula o "treinador doge" comentou que "eu definitivamente vou priorizar o Burger King em relação ao McDonald's se isso acontecer, não importa o que os outros digam! Isso é sobre família agora". Outro simplesmente respondeu "woof woof", se referindo ao latido de um cachorro, como o que inspirou o dogecoin.

"Eu pagaria no Burger King em doge com muita alegria", disse outro usuário. Ao mesmo tempo, entusiastas também marcaram o bilionário Elon Musk - conhecido por promover a criptomoeda - em suas respostas, sugerindo que ele gravasse um vídeo comendo um Whopper, um dos lanches mais conhecidos da rede.

Entretanto, o post do perfil do Burger King do Reino Unido foi mais uma piada em torno da criptomoeda, cuja origem está ligada ao meme do "doge", um cachorro da raça Shiba Inu que ficou bastante popular na internet em 2013. Apesar da origem, a criptomoeda é compartilhada como uma alternativa ao bitcoin e possui um ecossistema próprio.

Os investidores do dogecoin são conhecidos por comprarem o ativo mesmo em cenários altamente especulativos. O aceno do Burger King ao ativo, mesmo que de forma bem-humorada, ajuda o dogecoin a subir, de acordo com dados do CoinGecko. A criptomoeda acumula uma alta de 4,5% nas últimas 24 horas, cotada a US$ 0,075.

Especulações sobre o dogecoin

Essa não foi a primeira vez que o Burger King fala sobre o dogecoin. Em 2021, o braço da rede de fast food no Brasil anunciou que a criptomoeda seria aceita como uma forma de pagamento para o Dogpper, um biscoito para cachorros que é vendido até hoje junto com lanches da franquia.

Entretanto, o dogecoin é associado principalmente a Elon Musk, cujas publicações sobre a criptomoeda meme constantemente levam a movimentos intensos de compra no mercado. O bilionário já ficou conhecido por fazer posts sobre o ativo, dividindo o mercado entre aqueles que acham que ele realmente acredita no projeto e os que veem os posicionamentos como uma piada.

Em 2022, quando Musk confirmou a compra do Twitter, o dogecoin chegou a ter uma forte valorização devido à expectativa de que a criptomoeda pudesse ser aceita como uma forma de pagamento e moeda oficial da rede social. Meses depois, porém, isso ainda não se concretizou, e não houve qualquer sinalização do Twitter nesse sentido.

