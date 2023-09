Brasileiro ganha mais de R$ 60 mil em bitcoin após descobrir senha perdida de carteira

O brasileiro Edilson Osorio Jr. recebeu pouco mais de R$ 60 mil em bitcoin recentemente após descobrir uma senha de acesso a uma carteira digital que continha as unidades do ativo. As informações tinham sido perdidas pelo dono, que então ofereceu a quantia como compensação pela ação.

Em uma publicação Osorio explicou que foi contactado pelo investidor, que explicou a situação. Ele teria perdido a chave de acesso de uma carteira digital que continha cerca de meio bitcoin, e ofereceu o valor como recompensa caso Osorio fizesse uma transmissão ao vivo tentando quebrar a chave.

"O processo de recuperação da chave privada é trabalhoso e demorado, e poderia potencialmente expor informações sensíveis ao público caso fosse feita ao vivo", ponderou Osorio, que possui um canal no Twitch, uma plataforma de transmissões ao vivo, sobre o mundo dos criptoativos.

Descobrindo a senha

Mesmo assim, o streamer topou o desafio e descreveu a "jornada árdua" até conseguir descobrir a chave, em um processo de tentativa e erro. Sem realizar a transmissão ao vivo para evitar a exposição de informações sensíveis, o brasileiro começou a jornada coletando "todas as informações possíveis" sobre a carteira.

"Em um mundo onde cada detalhe pode ser a chave para desvendar um mistério, sabia que precisava explorar todas as possibilidades", destacou Osorio. Em seguida, ele focou o seu trabalho em três metas: identificar o endereço da carteira, completar as informações de acesso perdidas e descobrir o tipo de carteira usada.

Depois de alguns dias na tarefa, Osorio conseguiu concluir as três metas e desbloquear a carteira, recuperando as criptomoedas. "Esta jornada não apenas resultou em vitória, mas também serviu como um lembrete poderoso da importância da segurança e da autocustódia no mundo das criptomoedas", afirmou.

O especialista em cibersegurança compartilhou ainda algumas dicas para evitar uma situação semelhante: registrar as informações de acesso às carteiras e evitar usar armazenamentos digitais, ter mais de uma carteira como precaução e manter backups em locais distintos.

