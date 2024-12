Brasil ultrapassa R$ 1,2 bilhão de investimentos em fundos de criptomoedas em 2024

Os investimentos do Brasil em produtos baseados em criptomoedas alcançaram US$ 24,7 milhões, cerca de R$ 149,5 milhões, no acumulado semanal da última sexta-feira, 13. Com o novo montante da semana passada, os fundos brasileiros de investimento em cripto somam agora R$ 1,24 bilhão investidos.

Também na semana passada, o segmento registrou um saldo global de US$ 3,2 bilhões, segundo a CoinShares. No acumulado desse ano, alcançou US$ 44,48 bilhões, sendo US$ 11,5 bilhões dos depósitos líquidos efetuados a partir de 5 de novembro, com a vitória do republicano Donald Trump na corrida presidencial norte-americana.

De acordo com a gestora de criptomoedas, os volumes de negociação semanal chegaram a uma média de US$ 21 bilhões, montante equivalente a 30% do bitcoin negociado em exchanges confiáveis, o que representa US$ 8,3 bilhões por dia este ano. O valor é o dobro do FTSE 100, índice que replica as 100 ações mais representativas da Bolsa de Londres.

A pressão compradora semanal nos fundos de cripto, com décima semana consecutiva no azul, foi capitaneada pelos Estados Unidos e seus US$ 3,13 bilhões em entradas líquidas. Na sequência, Suíça, Alemanha, Hong Kong, Canadá e Austrália aportaram respectivos US$ 35,6 milhões, US$ 32,9 milhões, US$ 9,7 milhões, US$ 4,9 milhões e US$ 3,8 milhões. Em direção contrária, a Suécia teve saques de US$ 19 milhões.

A manutenção do fluxo de aportes elevou o total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês) para US$ 167,4 bilhões. Nesse caso, o Brasil se manteve na sexta colocação global ao atingir US$ 1,46 bilhão, ou mais de R$ 8 bilhões. Estados Unidos, Suíça, Canadá, Alemanha e Suécia também mantiveram suas posições com US$ 128,67 bilhões, US$ 7,85 bilhões, US$ 6,8 bilhões, US$ 6,14 bilhões e US$ 4,23 bilhões, respectivamente.

A CoinShares chamou a atenção para os fundos cripto baseados em ether, cujo saldo de US$ 1,089 bilhão representou a sétima semana consecutiva acima de aportes acima de US$ 1 bilhão.

Os produtos baseados no token da Ethereum ocuparam a segunda colocação semanal por criptoativo, já que os fundos em bitcoin foram responsáveis por US$ 2 bilhões em entradas líquidas no período.

Apesar do recuo de US$ 31 milhões em fundos baseados em cestas de multiativos, o monitoramento semanal destacou que outras altcoins ajudaram seus respectivos fundos. Entre elas, XRP, Litecoin, Cardano e Solana, com respectivos aportes líquidos de US$ 145,8 milhões, US$ 2,2 milhões, US$ 1,9 milhão e US$ 1,7 milhão.

Pela aferição relacionada a produtos e gestoras, a Grayscale e o CoinShares XBT remaram contra a maré e recuaram em US$ 145 milhões e US$ 23 milhões. Na ponta contrária, os ETFs da iShares, Fidelity e Voltatility apresentaram os principais volumes de investimentos, respectivamente em US$ 2,03 bilhões, US$ 598 milhões em US$ 321 milhões.