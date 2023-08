Brasil supera marca de 3 milhões de investidores em criptomoedas, diz Receita Federal

O Brasil registrou no mês de junho recordes tanto de investidores pessoa-física (CPFs) quanto jurídica (CPNJs) nas declarações de operações com criptomoedas junto à Receita Federal. Dados divulgados pelo órgão mostram que 3,2 milhões de pessoas relataram operações, além de 89 mil CNPJs.

Os números são os maiores em toda a série histórica do órgão, que começou a contabilizar as declarações a partir de agosto de 2019. Por outro lado, o valor total declarado subiu em relação a maio, indo de R$ 17,8 bilhões para R$ 18,6 bilhões, mas a cifra não configurou um recorde.

Em maio, 1,9 milhão de CPFs reportaram operações com criptomoedas para a Receita Federal. Os números de junho representam um crescimento de 66,5%. Também em maio, 83,5 mil CNPJs reportaram operações, com junho tendo uma alta de 6,2% em relação a esse total.

Na divisão por gênero, a participação feminina no total de operações voltou a subir após dois meses de queda. Em junho, as investidores representaram 15,13% de todas as operações. Já a participação considerando o valor total recuou ante maio, indo de 17,82% para 16,49%.

A alta ocorreu principalmente nas declarações de operações com uso de corretoras de criptomoedas no exterior - subindo de R$ 1,8 bilhão para R$ 2,3 bilhões - e sem uso de exchanges - avançando de R$ 2,8 bilhões para R$ 3,2 bilhões. Já as operações em corretoras com operação no Brasil caíram de R$ 13 bilhões para R$ 12,9 bilhões.

Criptomoedas preferidas dos brasileiros

A Receita Federal também divulgou o detalhamento das operações declaradas considerando o tipo de ativo digital. O bitcoin segue na liderança em relação ao número de operações, mas com queda em relação a maio. Foram 1.001.718 em junho, contra 1.371.629 no mês anterior. Mas o valor declarado subiu, indo de R$ 941 milhões para R$ 1 bilhão.

O ether teve o segundo maior número de operações, mas também com queda. Em maio, foram 458 mil. Já em junho, foram 270 mil. Assim como no caso do bitcoin, o valor declarado subiu, passando de R$ 188 milhões para R$ 211 milhões.

Assim como nos meses anteriores, a criptomoeda Tether (USDT), que é chamada de stablecoin por ser pareada ao dólar, dominou a fatia de valor total das operações declaradas. Foram R$ 14,8 bilhões em junho, contra R$ 14,4 bilhões em maio. Além disso, o ativo está se aproximando do ether em número de operações, com 252 mil em junho.

