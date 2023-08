Análise: sem definição de tendência, bitcoin e ether podem continuar operando 'de lado'

Por Lucas Costa*

O bitcoin inicia a semana em alta e algumas das principais altcoins tem uma tímida recuperação. O S&P 500 cai 0,65% nessa manhã, mas teve desvalorização de 2,37% na última semana. Enquanto isso, o dólar global (DXY) sobe hoje 0,59% e tem quatro semanas consecutivas de alta, retornando para o patamar acima dos 101,000.

Teoricamente, um movimento de fortalecimento do dólar poderia ser ruim para as criptos, mas observamos um descolamento essa semana, ainda que tímido. O bitcoin caiu 0,82% na última semana, mas entre segunda e hoje observamos uma valorização de 1,83%. O ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, teve uma performance relativamente pior, com queda de 1,83% na semana passada e valorização de apenas 0,90% desde segunda-feira, 7.

O cenário macro é marcado por um aumento do sentimento de aversão ao risco nos mercados, que estão entrando em compasso de espera para a divulgação dos próximos dados de inflação ao consumidor dos EUA na quinta-feira, 10.

A pressão que acompanhamos advém também de preocupações com o corte de rating de 10 bancos regionais americanos pela Moody´s e novos dados de balança comercial da China, que vieram abaixo do esperado e mostram uma queda de 14,55% do volume de exportações (o esperado pelo mercado era -12%).

Na contramão do cenário global, o bitcoin performou bem nos últimos dias. O movimento ainda é longe de ser o ideal, mas mostra uma melhora tímida. Os estudos técnicos do S&P500, DXY, bitcoin e ether são apresentados nos próximos parágrafos:

O S&P500 tem aumento da pressão vendedora após a falha de rompimento do topo anterior em 4.620,00. O gráfico diário tem cruzamento de alta das médias móveis de 21 e 50 períodos e esperamos que os indicadores atuem como suportes relevantes nos próximos dias. O rompimento da média móvel de 50 períodos pode levar a correções mais profundas. O cenário de retomada da alta pode ocorrer caso o preço volte a testar o topo anterior em 4.620,0.

O dólar fez quatro semanas de alta e voltou a trabalhar acima dos 101,000. O gráfico diário mostra uma recuperação em V, que trouxe o preço para a região acima do último suporte rompido em 101,170, que traz a ideia de um dólar mais lateralizado para os próximos dias. A próxima resistência é a média móvel de 200 dias em 103,500, enquanto o próximo suporte relevante é o fundo anterior em 99,600.

O bitcoin fechou a última semana com 0,82% de queda, mas interrompeu parte desse movimento nessa semana, subindo cerca de 1,86% entre segunda e terça-feira. A tendência de curto prazo é lateral, com o preço trabalhando entre US$$ 25.500 e US$ 32.000.

A amplitude da lateralidade é grande e pode dar algumas oportunidades de curtíssimo prazo, mas é importante dizer que movimentos maiores dependem de uma tendência melhor estabelecida, coisa que não observamos nos últimos meses. O gráfico diário tem cruzamento de baixa da média móvel de 21 e 50 períodos, mas o rompimento da resistência em US$ 30.000 pode levar para uma recuperação curta até o topo de julho de 2023 em US$ 31.500.

A notícia do corte de rating de alguns bancos regionais pode ter ajudado a impulsionar o movimento da última madrugada, uma vez que movimentos similares do bitcoin foram observados quando tivemos o caso do Silicon Valley Bank (importante ressaltar que a magnitude nesse cenário é diferente).

O ether não tem grandes novidades para o curto e médio prazo. A notícia de lançamento da stablecoin do PayPal parece ainda não ter feito efeito no price action do ether. A tendência de médio prazo ainda é de alta, por conta de termos fundos ascendentes, mas o movimento de curto prazo segue bastante lateralizado. Não vemos uma definição de tendência clara para os próximos dias, dependendo do rompimento de suportes ou resistências relevantes.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

