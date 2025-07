Brasil acumula R$ 156 milhões em retiradas de fundos de criptomoedas em um mês

Os investidores do Brasil se mantiveram na contramão global e retiraram líquidos US$ 2,4 milhões, R$ 13,2 milhões, de fundos de criptomoedas no acumulado semanal da última sexta-feira, 27, quando o saldo positivo global alcançou US$ 2,67 bilhões. Com isso, as retiradas nacionais chegaram a líquidos US$ 28,5 milhões, R$ 156,7 milhões, em 30 dias, segundo a CoinShares.

De acordo com os dados da gestora de criptomoedas, a 11ª semana consecutiva no azul demonstrou resiliência dos fundos de criptomoedas, a um montante líquido de US$ 16,9 bilhões, mair fatia do acumulado semestral de US$ 18,3 bilhões em entradas líquidas.

Acreditamos que essa demanda resiliente dos investidores tenha sido impulsionada por uma combinação de fatores, principalmente a alta volatilidade geopolítica e a incerteza em torno da direção da política monetária, avaliou a CoinShares.

Além do Brasil, Suécia, Canadá e Hong Kong retiraram respectivos líquidos de US$ 15,9 milhões, US$ 13,6 milhões e US$ 2,4 milhões. Por outro lado, Estados Unidos, Suíça, Alemanha e Austrália aportaram respectivos líquidos de US$ 2,65 bilhões, US$ 23 milhões, US$ 19,8 milhões e US$ 8,7 milhões.

Apesar das retiradas, o país avançou a US$ 1,44 bilhão em seu total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês) e se manteve na sexta colocação global. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Suíça e Suécia também mantiveram suas posições ao fecharam a semana com respectivos AuM de US$ 141,49 bilhões, US$ 6,25 bilhões, US$ 5,99 bilhões, US$ 5,74 bilhões e US$ 3,49 bilhões.

Na aferição dos fundos por criptoativo, os maiores fluxos de entrada líquida foram do Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) e Sui (SUI), respectivamente de US$ 2,22 bilhões, US$ 429,1 milhões, US$ 10,6 milhões, US$ 5,3 milhões e US$ 1,4 milhão. No caso das retiradas, fundos em Short Bitcoin registraram US$ 2,9 milhões no mais volume de saídas líquidas semanais.

Por gestora/produtos, os fundos negociados em bolsa (ETF) iShares (de BTC e ETH) da BlackRock atraíram US$ 1,54 bilhão. Na sequência, o Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund e o ARK 21 Shares atraíram líquidos US$ 504 milhões e US$ 268 milhões, respectivamente. Em direção oposta, o CainShares XBT Provider AB e a Grayscale registraram respectivas saídas líquidas de US$ 17 milhões e US$ 5 milhões.

Na semana anterior, os investires nacionais sacaram R$ 50 milhões de fundos de criptomoedas na manutenção da tendência oposta do fluxo global.

