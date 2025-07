Pressão compradora "não tem sido suficiente" para bitcoin ultrapassar máxima histórica, diz analista

Nesta terça-feira, 1, o bitcoin teve leve correção, saindo dos US$ 107 mil para os US$ 106 mil. Apesar das perspectivas continuarem otimistas para as criptomoedas, com a desvalorização do dólar e força compradora no lado institucional, o bitcoin pode ter "perdido o momentum", segundo especialistas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 106.557, com queda de 1,1% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo ainda acumula alta de 1,3%.

"O bitcoin corrigiu levemente para a faixa dos US$ 106 mil, em um movimento natural após a alta registrada no final de semana. A expectativa de curto prazo segue positiva, sustentada pela desvalorização do dólar, ambiente de alta liquidez, busca por diversificação e fluxo contínuo de capital institucional nos ETFs de criptoativos", disse André Franco, CEO da Boost Research.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, ainda sinaliza otimismo, em 64 pontos.

“O bitcoin está congestionado nessa faixa de preço. Não consegue romper a resistência de US$ 108 mil, que tem atuado com força no preço da criptomoeda. Além disso, o bitcoin não tem feito fechamentos diários acima de US$ 107 mil. Se conseguir se consolidar acima de US$ 107 mil, pode ganhar tração para buscar os US$ 110 mil e talvez uma nova máxima histórica", disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o programa Morning Call Crypto.

"Mas por enquanto, isso não está acontecendo. A criptomoeda está realmente perdendo momentum. Temos uma pressão compradora muito grande para o ativo de todos os lados, tanto do institucional, quanto de ‘treasury companies’, mas nada disso tem sido suficiente para o bitcoin ultrapassar sua máxima. Temos suporte imediato na região de US$ 106.400”, acrescentou.

