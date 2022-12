Blockchain Polygon anuncia lançamento de cartão personalizável com NFTs

O blockchain Polygon e o banco digital hi anunciaram uma parceria nesta segunda-feira, 19, que permitirá aos clientes da startup personalizar seus cartões de débito com imagens de tokens não fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) já existentes ou que poderão ser criados.

Em um comunicado, o banco digital explicou que a parceria envolve uma plataforma ligada ao blockchain que permitirá a criação dos tokens. A funcionalidade ficará disponível para clientes da categoria "prata" em diante.

"Com essa colaboração, qualquer pessoa poderá personalizar seu cartão com um NFT e usar o cartão para gastar criptomoedas e moedas fiduciárias em qualquer um dos mais de 90 milhões de estabelecimentos que aceitam Mastercard em todo o mundo", destacou o banco.

O objetivo da parceria é simplificar o processo de criação de NFTs, tornando-o mais "fácil e rápido". Além disso, a criação por meio da plataforma da hi não contará com uma taxa de mintagem.

Apesar da criação de conta ser gratuita, para se tornar um cliente prata do banco, é necessário comprar o token nativo da empresa, o HI, e depositá-lo na startup. Atualmente, o cartão está disponível para 25 países europeus, incluindo o Reino Unido.

Após abrir uma conta no banco, o usuário precisará conectar o blockchain Polygon com sua carteira digital externa, adquirir um NFT já existente ou criar um novo e então importar manualmente o token, permitindo que ele seja exibido.

Atualmente, o hi possui cerca de 3,5 milhões de clientes e se classifica como uma "ponte para a Web3, incluindo conexões com redes sociais, finanças, entretenimento e varejo" com aplicações tanto no mundo real quanto no metaverso.

Nos últimos meses, o blockchain Polygon anunciou uma série de parcerias com players institucionais do mercado, incluindo projetos envolvendo empresas como o Instagram, a Warner Music e a Starbucks.

