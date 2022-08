Blockchain games: o futuro dos jogos é descentralizado?

A tecnologia blockchain tem provocado mudanças significativas na gigantesca indústria dos games. Mas após um início promissor com o sucesso de jogos play-to-earn como Axie Infinity, o setor tem passado por mudanças tão rápidas quanto impactantes.

E qual é o futuro do setor? Como serão os jogos de videogame do futuro? Quais os novos modelos de jogos em blockchain? No episódio de hoje, Nicholas Sacchi e Gabriel Rubinsteinn recebem os criadores da BAYZ, startup focada neste mercado e que tem muito a dizer sobre games, cripto, blockchain e descentralização.

