Blockchain da corretora Coinbase sofre primeira interrupção após lançamento

O Base, blockchain próprio da corretora de criptomoedas Coinbase, sofreu na noite da última terça-feira, 5, a primeira interrupção das suas operações desde o seu lançamento para o público em 9 de agosto. A rede ficou inoperante por cerca de 45 minutos, mas as operações já foram retomadas.

Os desenvolvedores responsáveis pelo projeto identificaram uma paralisação na produção de blocos na rede, atribuída a um problema de infraestrutura interna. Sem a geração de novos blocos, não há como processar e registrar movimentações no blockchain, impossibilitando a concretização de diferentes tipos de operação.

"Identificamos um atraso na produção de blocos devido à necessidade de atualização de parte de nossa infraestrutura interna. Implementamos uma correção e estamos vendo uma recuperação generalizada", disse a Coinbase ao Cointelegraph em resposta a uma consulta sobre a interrupção.

A corretora disse ainda que continua monitorando a sua rede em busca de outros problemas. Matt Willemsen, chefe de pesquisa da plataforma de educação em criptomoedas Collective Shift, destacou que blockchains de segunda camada ligadas à Ethereum, como o Base, costumam estar menos preparadas e testadas para situações de estresse, dando origem a problemas como o relatado.

Antes do seu lançamento, a Coinbase empresa já anunciado que mais de 50 empresas fecharam parcerias para lançarem projetos com criptoativos que serão baseados no blockchain. Entre as companhias, estão nomes importantes do mercado como a Coca-Cola e a Atari. A ideia é que as coleções de ativos dessas empresas ajudem na adoção da rede.

Além disso, a exchange também pretende distribuir 100 ethers, cerca de US$ 183 mil, em bolsas de apoio para equipes que pretendem criar novos produtos hospedados no Base. A rede se propõe a ser uma solução de escalabilidade para o mercado e é ligada à Ethereum.

O que é o Base?

A Coinbase afirma que o Base vai atuar como uma "ponte" com outras redes para o desenvolvimento de projetos em Web3. O blockchain faz parte do ecossistema do Optimism e compõe uma iniciativa do projeto para criar uma "Superchain", reunindo diferentes redes.

A exchange ressalta que o Base terá como principais vantagens uma interface de fácil uso para desenvolvedores, tarifas baixas ou até gratuitas, segurança e acesso aberto para qualquer programador interessado em desenvolver o seu próprio aplicativo descentralizado (dApp, em inglês).

O objetivo final é "trazer os próximos 1 bilhão de usuários para a criptoeconomia". A corretora de criptomoedas afirmou ainda que todos os seus produtos passarão a ser integrados ao blockchain. "Para trazer bilhões de usuários para a criptoeconomia, os dApps precisam ser mais fáceis, baratos e seguros de interagir. Para que isso aconteça, precisamos tornar ainda mais fácil para os desenvolvedores criar esses dApps", observa a companhia. A ideia é que o Base permita interações com outros blockchains de segunda camada e alguns de primeira camada, incluindo a Ethereum e a Solana. Com isso, os desenvolvedores poderão operar onde quiserem, mas o Base servirá como um "ponto de partida".

