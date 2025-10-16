BlackRock anuncia lançamento de fundo para empresas emissoras de 'dólar digital'

A BlackRock anunciou nesta quinta-feira, 16, que pretende lançar um novo fundo de mercado específico para empresas emissoras de stablecoins. A ideia é oferecer um produto já adequado à nova lei dos Estados Unidos que regula as criptomoedas pareadas ao dólar.

A legislação norte-americana, batizada de Genius Act, foi sancionada pelo presidente Donald Trump em julho deste ano. Ela reúne uma série de obrigações que precisarão ser cumpridas para stablecoins circularem no mercado dos EUA, incluindo na criação de reservas.

As reservas garantem a paridade entre a stablecoin e o ativo escolhido, em geral o dólar. Por isso, são um dos aspectos mais importantes na criação desses ativos. Agora, a BlackRock quer criar um fundo específico para a utilização como reserva por parte dos emissores desses ativos.

O fundo original, o BlackRock Select Treasury Based Liquidity Fund, sofreu uma série de modificações para garantir o cumprimento do Genius Act. Entre elas, um foco de investimentos em títulos do Tesouro dos Estados Unidos e uma janela de negociação nova.

O lançamento também busca antecipar as regras específicas em torno da lei que o Departamento do Tesouro está finalizando. Com isso, a BlackRock parece interessada em sair na frente na corrida por emissoras de stablecoins que precisarão reformular suas reservas para cumprir a regulação.

BlackRock e cripto

A BlackRock intensificou o lançamento de produtos voltados ao mercado de criptomoedas desde 2024. O maior destaque são os seus novos ETFs de bitcoin e de ether, que são os maiores das respectivas categorias e contribuíram para um trimestre recorde para os ETFs da gestora.

Além dos ETFs, a BlackRock também tem defendido uma agenda de tokenização de ativos do mundo real, incluindo um projeto piloto próprio de tokenização de cotas de um fundo de investimentos. Ao que tudo indica, o fundo voltado às stablecoins não será tokenizado.

A postura positiva da maior gestora de ativos do mundo em relação ao mundo cripto ajuda na institucionalização e adoção das criptomoedas, além de possivelmente atrair outras grandes gestoras interessadas em disputar esse mercado em ascensão.

