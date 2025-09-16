Bitcoin vai valer US$ 1 milhão e gerar 'disrupção' do ouro, dizem gêmeos Winklevoss

Os gêmeos Cameron e Tyler Winklevoss ficaram famosos anos atrás por travarem uma disputa com Mark Zuckerberg pela "paternidade" do Facebook. Anos depois, os empresários decidiram entrar de cabeça no mundo das criptomoedas e agora compartilharam uma previsão ousada: o bitcoin vai valer US$ 1 milhão e gerar uma "disrupção" do ouro.

Os dois empresários compartilharam suas projeções sobre a criptomoeda em uma entrevista para o canal CNBC na última sexta-feira, 12. Nela, os Winklevoss afirmaram que o bitcoin está "apenas no início" da sua trajetória e que a tendência é de forte valorização.

Na entrevista, Tyler Winklevoss lembrou de uma entrevista dos gêmeos para o mesmo canal em 2015, quando a criptomoeda valia US$ 350. Atualmente, o ativo está cotado acima dos US$ 114 mil. Mas ele acredita que o salto observado nos últimos 10 anos é apenas o início.

"Nós acreditamos que haverá, facilmente, um novo salto de 10 vezes no preço. Ainda estamos realmente no início, e eu acho que estaremos aqui daqui a 10 anos olhando para trás e pensando 'nossa, realmente estávamos muito no início naquela época'", comentou o executivo.

Já Cameron Winklevoss disse que o bitcoin servirá melhor como um ativo de reserva de valor do que como um sistema de pagamentos. A opinião ainda não é consensual no mercado, mas implicaria em uma concorrência com o ouro, reserva mais tradicional do sistema financeiro.

"Nós não acreditamos que [o bitcoin] realmente precisa ser uma moeda transacional. Assim como você não tenta comprar um copo de café com o ouro", ressaltou. Para o empresário, a tendência é que a criptomoeda gera uma forte disrupção do ouro, roubando parte dos seus investidores.

Se a projeção se concretizar, o uso da criptomoeda como uma reserva de valor implicaria em uma valorização intensa do ativo ao longo dos próximos anos, tese compartilhada pelos Winklevoss. E a tendência é que todo o mercado de criptomoedas acompanhe a alta.

Os comentários dos Winklevoss ocorreram na mesma semana em que a Gemini, corretora fundada pelos irmãos, concluiu o seu IPO na Bolsa de Nasdaq. A ação estreou em alta no mercado, resultando em uma arrecadação de mais de US$ 400 milhões para a empresa.

