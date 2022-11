Bitcoin vai sobreviver, mas inverno cripto poderá ser longo, diz Elon Musk

O bilionário Elon Musk disse nesta segunda-feira, 14, que acredita que o bitcoin "vai sobreviver" ao atual mercado de baixa para os criptoativos, com poucos investimentos e queda nas cotações, mas que esse período, chamado de inverno cripto, poderá ser longo.

O dono de empresas como a Tesla e o Twitter falou sobre o tema na rede social, respondendo a uma publicação sobre a atual cotação do bitcoin. A maior criptomoeda do mundo estava rondando a casa dos US$ 20 mil há poucas semanas, mas agora segue operando abaixo dos US$ 17 mil devido à crise desencadeada pela FTX.

"O bitcoin vai sobreviver, mas talvez seja um longo inverno", avaliou Musk no post. O atual inverno cripto deu seus primeiros sinais no início de 2022, mas se firmou quando o banco central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, iniciou um ciclo de alta de juros que ainda não terminou. O cenário piorou com a falência da FTX.

Um outro usuário no Twitter respondeu à fala de Musk dizendo que ele "escreveu doge errado", se referindo ao dogecoin, uma criptomoeda bastante defendida pelo bilionário na rede social. Em resposta, Musk disse que a sobrevivência do ativo é "algo que nem precisa ser dito".

Nos últimos dias, Musk respondeu a uma série de publicações que fazem referência à crise da FTX. Em uma delas, ele disse que "valia à pena perguntar" se a corretora de criptoativos teria sido usada para lavar dinheiro do Partido Democrata, do qual o presidente dos EUA, Joe Biden, faz parte.

Em outro post, ele reagiu com uma risada a um meme que mostrava uma pessoa vendo computadores com a tela virada para o outro lado, representando os "auditores da FTX examinando as informações contábeis da exchange".

Anteriormente, Musk disse que uma troca de mensagens que teve com Sam Bankman-Fried em que o dono da FTX disse que poderia fornecer "bilhões" para ajudar na compra do Twitter "ligou o meu detector de baboseira".

Elon Musk é uma das vozes mais influentes no mercado de criptoativos atualmente. As publicações do bilionário, em especial sobre o dogecoin, já influenciaram as cotações de ativos em mais de uma ocasião. Nesta segunda-feira, porém, o doge segue em queda, apesar do apoio manifestado pelo empresário.

