Bitcoin tem correlação maior com small caps de tecnologia, aponta JPMorgan

O banco JPMorgan divulgou um relatório na última quarta-feira, 29, que aponta que o bitcoin ainda apresenta uma correlação maior com ações de small caps de tecnologia. O termo se refere a empresas com ações na bolsa mas que possuem uma capitalização de mercado menor.

De acordo com o relatório, o comportamento do preço da criptomoeda no período avaliado apresentou uma semelhança maior com o desempenho do Russell 2000, índice que agrupa as ações de small caps negociadas nas bolsas dos Estados Unidos, incluindo as de tecnologia.

O JPMorgan afirma ainda que a mesma correlação foi identificada entre o índice e outras criptomoedas. No caso de outras moedas digitais alternativas ao bitcoin, a correlação média entre a classe de ativos e o índice foi ainda maior, indicando uma semelhança maior no comportamento de preço.

"O fato de que as criptomoedas estão mais correlacionadas com ações de tecnologia menores do que com as maiores faz sentido devido à dependência de cripto em relação ao venture capital devido à inovação tecnológica com blockchain normalmente ser o foco de empresas de tecnologia menores, em vez de maiores", explica.

Os analistas do JPMorgan explicaram que decidiram avaliar novamente essa correlação depois da forte queda do bitcoin e de outras criptomoedas na última segunda-feira, 27, seguindo a forte desvalorização observada entre as ações de tecnologia devido ao "efeito DeepSeek".

O levantamento indica que essa correlação existe desde a pandemia e é explicada pela forte presença e influência de investidores de varejo nos dois segmentos e pela natureza tecnológica das criptomoedas e das empresas com essas ações nas bolsas dos EUA.

O estudo revela que a correlação entre o bitcoin e as small caps de tecnologia tende a ser mais forte em momentos de grandes mudanças no segmento, como fortes movimentos de venda por investidores ou quando essas ações superam significativamente o desempenho do resto do mercado.

Para o JPMorgan, "este padrão apoia a ideia de que as criptomoedas estão fundamentalmente ligadas ao setor de tecnologia e é afetado quando o setor de tecnologia é submetido a uma reavaliação mais significativa por parte dos investidores de ações"