Powell: bancos são "perfeitamente capazes" de oferecer serviços de cripto para clientes

Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve, afirmou na última quarta-feira, 29, que bancos interessados em oferecer serviços envolvendo criptomoedas para os seus clientes já podem lançar essas operações, mas que é preciso administrar e entender os "riscos" do setor.

O presidente do Federal Reserve falou sobre o tema durante a sua tradicional coletiva de imprensa após as reuniões de política monetária da autarquia. Nesta semana, o Fed decidiu manter a taxa de juros no mesmo patamar, sem altas ou cortes, em linha com o esperado pelo mercado.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

Ao ser questionado sobre possíveis impactos da adoção de criptomoedas na economia dos Estados Unidos, ele disse que o Federal Reserve "não é contra a inovação" e que "os bancos são perfeitamente capazes de atender aos clientes de cripto, desde que entendam e administrem os riscos".

"Um número considerável dos bancos que nós regulamos e supervisionamos já faz isso. Os critérios de entrada [no segmento] têm sido maiores para bancos que realizam atividades com cripto", destacou Jerome Powell. As afirmações foram elogiadas pelo mercado cripto.

Em um comunicado enviado ao site Decrypt, o líder da área jurídica da Coinbase, Paul Grewal, disse que as falas representavam uma "mudança em relação aos últimos quatro anos" e que indicam que o presidente do Fed vê a indústria de criptomoedas como qualquer outra.

Powell avaliou ainda que os investidores de cripto costumam ter mais riscos que clientes tradicionais, mas que isso não significa que os bancos dos Estados Unidos seriam obrigados a recusar a prestação de serviços para esses potenciais clientes.

"Certamente não queremos tomar medidas que levem os bancos a rescindir clientes que são perfeitamente legais, apenas por causa do excesso de aversão ao risco, que talvez esteja relacionado com a regulamentação", comentou o presidente do Federal Reserve.

Em sua fala, Powell lembrou que as criptomoedas ainda são uma classe de ativos relativamente nova, e por isso é preciso que os bancos tenham uma clareza sobre as características e riscos envolvendo esses ativos e os serviços ligados a eles.