Bitcoin sobe para US$ 66 mil, mas cenário técnico é 'claramente baixista'

Entenda as perspectivas de um especialista para a maior criptomoeda do mundo

Mariana Maria Silva
Editora do Future of Money

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 11h47.

Nesta quarta-feira, 25, o bitcoin é negociado na casa dos US$ 66 mil após ter chegado a cotação próxima de US$ 62 mil no dia anterior. Apesar disso, um especialista da Bitget aponta para um cenário técnico "claramente baixista" para a maior criptomoeda do mundo.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 66.415, com variação próxima de zero nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 11 pontos.

  Acesse o ouro sem burocracia pela Mynt, do BTG Pactual. Invista em PAXG com baixo custo, liquidez imediata e proteção em tempos de incerteza. Comece agora e ganhe cashback de R$ 50 em bitcoin para investimentos a partir de R$ 500 com o cupom FOM50, válido até 30/06/2026.

"O bitcoin tenta uma recuperação ao se aproximar da antiga base de consolidação perdida na região dos US$ 66 mil, com sinais tímidos de melhora no fluxo institucional — os ETFs à vista voltaram a registrar entradas nesta semana. Ainda assim, o cenário técnico segue claramente baixista: o preço opera bem abaixo da média móvel semanal (US$ 117.950) e da EMA (US$ 97.463), enquanto o RSI ronda a zona de sobrevenda, próximo de 30", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"O índice de Medo e Ganância reforça o ambiente de medo extremo, níveis que não eram vistos desde 2018. No curto prazo, o suporte-chave permanece em US$ 60 mil, região onde já houve reação compradora. Uma perda consistente desse patamar pode abrir espaço para um movimento em direção à faixa de US$ 52–55 mil. Do lado superior, a primeira resistência relevante está em US$ 70 mil — somente um rompimento com volume consistente poderia reduzir o viés baixista atual. Vale destacar que os grandes investidores acumularam cerca de 230 mil BTC nos últimos três meses, o que pode sugerir formação de fundo; porém, tecnicamente, enquanto os US$ 70 mil não forem reconquistados, a estrutura segue frágil", acrescentou.

