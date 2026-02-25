Ações de empresas ligadas a cripto lideram posições vendidas no mercado

Grandes empresas ligadas ao setor de criptomoedas, como a Strategy e a Coinbase, estão entre as ações mais vendidas a descoberto no mercado, segundo dados compilados pelo banco Goldman Sachs. O levantamento aponta que investidores institucionais estão ampliando apostas contra companhias diretamente expostas ao bitcoin e ao mercado cripto.

Strategy lidera ranking de posições vendidas

De acordo com o relatório, a Strategy ocupa a primeira posição entre empresas com valor de mercado superior a US$ 25 bilhões em termos de interesse vendido, com cerca de 14% de suas ações utilizadas em operações de short. A Coinbase aparece na quarta colocação, com aproximadamente 10%.

A venda a descoberto é uma estratégia em que investidores apostam na queda do preço de uma ação. O movimento reflete o ceticismo de parte do mercado em relação ao desempenho dessas empresas, especialmente em períodos de volatilidade no setor cripto.

Nos últimos seis meses, as ações da Strategy caíram cerca de 60%, acompanhando a desvalorização do bitcoin, que recuou mais de 45% desde seu pico histórico de US$ 126 mil em outubro. Atualmente, o ativo é negociado em torno de US$ 68 mil, impactando diretamente o valor dos ativos da empresa.

A Strategy, liderada por Michael Saylor, acumula perdas não realizadas estimadas em US$ 5,3 bilhões em suas reservas de bitcoin. Ainda assim, a empresa mantém sua estratégia de longo prazo focada na acumulação do ativo digital como principal reserva de valor corporativa.

Arbitragem e dúvidas sobre modelo de negócios

Segundo Matt Hougan, diretor de investimentos da gestora Bitwise, a Strategy tem sido alvo frequente de operações de arbitragem. Entre as estratégias mais comuns está a compra direta de bitcoin combinada com a venda a descoberto das ações da empresa.

Essa abordagem busca explorar diferenças de preço entre o valor das ações e o valor dos ativos digitais mantidos pela companhia. No entanto, Hougan afirma que parte do mercado pode estar interpretando incorretamente o risco financeiro da empresa.

Alguns investidores acreditam que uma queda mais acentuada no preço do bitcoin poderia forçar a Strategy a vender parte de suas reservas para cumprir obrigações financeiras. A empresa, no entanto, já declarou que possui reservas de caixa e estrutura financeira suficiente para atravessar períodos prolongados de volatilidade.

Coinbase também enfrenta pressão do mercado

As ações da Coinbase também registraram queda significativa, com recuo de aproximadamente 40% nos últimos seis meses. A empresa, que opera uma das maiores corretoras cripto dos Estados Unidos, foi impactada pela redução no volume de negociações e pela queda geral do mercado.

Apesar disso, os papéis apresentaram recuperação recente e voltaram a ser negociados acima de US$ 180, embora ainda estejam bem abaixo da máxima de US$ 444 registrada no período de 52 semanas.

Empresas cripto enfrentam desafios

Outras empresas com exposição ao setor, como Robinhood e PayPal, também aparecem na lista das ações mais vendidas a descoberto. O movimento indica que investidores permanecem cautelosos em relação ao desempenho de companhias ligadas a ativos digitais.

Mesmo diante desse cenário, algumas análises apontam que o interesse elevado em posições vendidas também reflete a relevância crescente dessas empresas no mercado financeiro global. O desempenho futuro dessas ações deve continuar fortemente ligado à evolução do preço do bitcoin e à adoção institucional do ativo.

Volatilidade do bitcoin segue como fator central

O bitcoin continua sendo o principal fator que influencia o desempenho das empresas cripto listadas em bolsa. Como muitas dessas companhias mantêm exposição direta ou indireta ao ativo, oscilações no preço podem afetar significativamente suas receitas, valor de mercado e percepção de risco por parte dos investidores.

A presença dessas empresas entre as mais vendidas a descoberto mostra que o mercado permanece dividido quanto às perspectivas de longo prazo do setor cripto, mesmo com a crescente adoção institucional e o desenvolvimento contínuo da infraestrutura digital.