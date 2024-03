Bitcoin sobe após Federal Reserve manter juros e mais clareza sobre cortes futuros

O bitcoin interrompeu seu movimento de correção de preço dos últimos dias e voltou a subir nesta quarta-feira, 20, intensificando sua valorização no dia após a divulgação da decisão de juros do Federal Reserve. A autoridade monetária dos Estados Unidos manteve a taxa de juro entre 5,25% e 5,5%, mas deu mais clareza sobre seus planos futuros.

Dados da plataforma de mercado CoinGecko apontam que o bitcoin acumula alta de 5,6% nas últimas 24 horas, cotada a US$ 67.304, distante dos recordes de preços estabelecidos nos últimos dias, mas ainda próximo de patamares históricos conquistados no primeiro trimestre, impulsionado por forte demanda no mercado.

Mychel Mendes, fundador da Blue Consult e contador especialista em cripto, destacou que a entrevista posterior à divulgação da decisão do Fed, realizada pelo presidente da autarquia Jerome Powell, foi importante para melhorar o sentimento do mercado.

"Pelas falas do Jerome Powel hoje, ele visa transmitir duas mensagens: indicar claramente que o Fed está aberto a cortar taxas, mas igualmente disposto a gerir as expectativas sobre quando isso poderá acontecer. O mercado gostou também da declaração de que o Fed discutiu hoje a desaceleração do processo de aperto quantitativo", destacou o analista.

Para Mendes, "isso reforça que o Fed se aproxima da mudança para a flexibilização monetária em um futuro próximo". Em sua visão, a alta do bitcoin indica "uma migração de capital de investimentos estáveis para voláteis".

João Galhardo, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, destaca que "após um breve período de correção dos preços, o bitcoin segue sua tendência de alta conforme o mercado digere as informações mencionadas na reunião do Fed, sendo impulsionado pelos comentários de Powell sobre uma potencial desaceleração no ritmo da redução do balanço patrimonial do Fed".

"Isso acaba refletindo uma expansão da liquidez, beneficiando significativamente ativos de risco como criptomoedas", afirma.

Beto Fernandes, analista da corretora de criptomoedas Foxbit, ressalta que "este foi um dia de recuperação para o bitcoin, e fundamentos importantes apoiaram este movimento. A BlackRock segue entrando cada vez mais no mercado de criptomoedas, agora, de olho em um possível ETF de Ethereum. Ao mesmo tempo, o número de bitcoins disponíveis nas exchanges é o menor dos últimos quatro anos, indicando que os investidores podem não estar muito dispostos a vender seus tokens".

"O cenário macroeconômico também participou desta recuperação de preços, mesmo com o Federal Reserve mantendo a taxa de juro inalterada, como já havia sido precificado pelo mercado. O ponto mais importante mesmo foi a coletiva de imprensa de Powell. Assim como nas últimas reuniões, ele evitou falar em datas e até levantou uma certa cautela com os recentes dados inflacionários mais aquecidos", ponta.

Fernandes diz que as falas de Powell "reduziram as preocupações ao sinalizar que este aumento de preços parece ser mais um movimento sazonal do que algo enraízado. Com isso, os investidores voltaram a apostar em um corte de juros na reunião de junho. Assim, o dólar e os rendimentos dos treasuries recuaram, o que guia os investidores para os ativos de risco, como o bitcoin”.

