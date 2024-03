Bitcoin dispara após decisão do Fed nos EUA: nova máxima em breve?

Na última quarta-feira, 20, o Federal Reserve optou por manter a taxa de juros entre 5,25% e 5,5% nos Estados Unidos. Desde a reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) de ontem, o bitcoin e as principais criptomoedas interromperam um movimento significativo de correção de preços e voltaram a subir.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 67.637, com alta de aproximadamente 6,2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Apesar de acumular alta de quase 60% desde o início do ano, a principal criptomoeda do mercado ainda está em queda de 8,8% de sua máxima histórica mais recente em US$ 73.750.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Solana e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

"Após um breve período de correção dos preços, o bitcoin segue sua tendência de alta conforme o mercado digere as informações mencionadas na reunião do FOMC, sendo impulsionado pelos comentários de Powell sobre uma potencial desaceleração no ritmo da redução do balanço patrimonial do Fed. Isso acaba refletindo uma expansão da liquidez, beneficiando significativamente ativos de risco como criptomoedas”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

Historicamente, as decisões monetárias do banco central norte-americano podem impactar positiva ou negativamente os preços do bitcoin e das principais criptos. Em 2022, no que ficou conhecido como “inverno cripto”, além de falências e grandes colapsos do setor, a postura agressiva do Fed nos aumentos na taxa de juros dos EUA colaboraram para quedas expressivas.

O bitcoin pode ter novas máximas em breve?

“A mudança no sentimento do mercado se deu pelo discurso de Jerome Powell no dia de ontem, após manter a taxa de juros norte-americana na faixa de 5,25% e 5,5%. Em seu discurso, o presidente do Fed afirmou que sua intenção ainda é de derrubar em 0,75% a taxa de juros no país, o que significaria, provavelmente, três quedas de 0,25%”, explicou Fernando Pereira, analista da Bitget.

“Isso mostra que o afrouxamento quantitativo está cada vez mais próximo, e deve começar logo no início do segundo semestre. O mercado gostou muito desse discurso e o reflexo isso foram as expressivas altas nas bolsas e nas criptomoedas. Nos resta agora observar se esse otimismo se manterá durante a semana, caso sim, podemos buscar novas máximas em breve. Importante aguardar a semana acabar antes de tomar qualquer decisão precipitada”, acrescentou o analista.

Criptomoedas hoje

Além do bitcoin, o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 3.554 e sobe 6,3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado acumula alta de 55,7% desde o início de 2024.

Solana, Dogecoin, Bitcoin Cash e Uniswap se destacam entre as 20 maiores do mundo em valor de mercado por suas altas de, respectivamente, 10,3%, 14,3%, 15,1% e 7,4%.

