Bitcoin segue abaixo de US$ 30 mil e ‘culpa’ pode ser dos mineradores, apontam dados

Nesta sexta-feira, 21, as criptomoedas movimentam US$ 32,6 bilhões. No entanto, o bitcoin, a maior delas em valor de mercado, permanece abaixo da faixa dos US$ 30 mil depois de notícias que animaram investidores nas últimas semanas não demonstrarem capacidade de levar o movimento recente de alta para patamares mais duradouros.

O bitcoin é cotado a US$ 29.834 no momento, negociando “de lado” com queda de apenas 0,14% nas últimas 24 horas. De acordo com dados do CoinMarketCap, a principal criptomoeda acumula queda de 4,5% nos últimos sete dias.

Os mineradores de bitcoin podem ser os “culpados” pela pressão vendedora no bitcoin, apontou Thiago Rigo, analista da Titanium Asset Management.

“Na análise dos dados on-chain, a pressão vendedora por parte dos mineradores parece ter sido um dos principais fatores para a queda do bitcoin, com registros de grandes influxos em exchanges vindos de carreiras desses mineradores”, disse Thiago Rigo.

“Isso acontece em um momento que os índices de lucros e prejuízos não realizados (NUPL) estavam elevados no lado das posições em lucro, o que deve ter estimulado as vendas por parte desses players que em algum momento precisam vender moedas para manter suas operações. O NUPL caiu ligeiramente durante a semana, mas ainda mostra números moderados de lucros não realizados”, acrescentou.

No entanto, investidores de longo prazo podem não estar tão dispostos a vender bitcoin quanto os mineradores, apontam dados observados por Thiago.

“Já o indicador de CDD, que mostra movimentações de investidores de longo prazo, indica que durante toda a semana as movimentações desses usuários que estão a mais tempo na rede foram baixas, o que mostra pouca predisposição a venda mesmo no momento atual”, disse ele.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 1.889, com queda de 0,77% nas últimas 24 horas. XRP e Solana também apresentam quedas de 3,2% e 3,6% no mesmo período, respectivamente. Já Polygon e Polkadot sobem 4,2% e 5,7%.

