"Bitcoin realmente virou uma reserva de valor", diz head de investimentos da Nomad

No Brasil, a volatilidade do bitcoin ainda é um fator que gera muitas dúvidas para os investidores. Como o brasileiro lida com os altos e baixos do mercado cripto? Quais são as estratégias para inserir o bitcoin no portfólio de forma equilibrada, sem pesar a mão?

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

A primeira criptomoeda do mundo já se tornou uma reserva de valor, de acordo com Caio Fasanella, head de investimentos da Nomad. Entenda a visão do executivo sobre o bitcoin e como o investidor brasileiro pode integrá-lo em sua carteira de forma consciente. Assista ao vídeo ou, se preferir, nos acompanhe no Spotify:

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok