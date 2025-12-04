Bitcoin pode voltar a subir com 'clima global favorável'

Nesta quinta-feira, 4, o bitcoin segue negociado acima de US$ 90 mil em um sólido movimento de recuperação. A maior criptomoeda do mundo, que havia despencado para US$ 80 mil no início da semana passada, agora enfrenta um cenário global mais favorável segundo especialistas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 93.267, com alta de 0,5% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.

"Mercados asiáticos apresentaram desempenho misto nesta quinta-feira com o índice japonês subindo ~0,8%, enquanto o índice mais amplo da Ásia Pacífico (ex Japão) recuou ~0,1%, pressionado por quedas em mercados como Coreia e Nova Zelândia. A fraqueza inesperada dos dados econômicos dos EUA elevou as apostas de um corte de juros por Federal Reserve (Fed) na próxima reunião, onde as expectativas para o corte se mantêm elevadas. O dólar, por sua vez, atingiu mínimas em cinco semanas, enquanto os rendimentos de Treasuries de 10 anos permaneceram estáveis, o que sustenta o apetite por ativos de risco", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"Com esse cenário macro, o bitcoin se beneficiou subindo para cerca de US$ 93 mil. A expectativa para o curto prazo tende a ser positiva. A fraqueza do dólar e a perspectiva de juros mais baixos reduzem o custo de oportunidade de ativos de risco e aumentam o apelo por cripto, ajudando a sustentar o recente repique. Com o bitcoin acima de US$ 90 mil e o clima global mais favorável, há espaço para consolidação ou até busca de resistências próximas. Contudo, sem um catalisador macro fundamental extra (como corte efetivo de juros ou fluxo institucional relevante para cripto), o movimento de alta provavelmente será gradual, e o bitcoin pode oscilar com volatilidade moderada", acrescentou.

