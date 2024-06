Bitcoin pode valer US$ 1 milhão até 2033, estima corretora

O preço do bitcoin deverá subir para US$ 500.000 até o final da década. Até 2033, esse valor deve dobrar. Pelo menos é o que prevê a Bernstein.

Em uma nota inicial sobre as ações da MicroStrategy, fabricante de software empresarial do bilionário Michael Saylor e que está formando um verdadeiro "cofre" com bitcoin, os analistas da corretora, Gautam Chhugani e Mahika Sapra, disseram que o bitcoin está prestes a subir 659% em relação aos níveis de sexta-feira, para atingir meio milhão de dólares em 2029.

O enorme aumento de preços é causado pela demanda por ETFs de bitcoin, que atraíram dezenas de bilhões de dólares em ativos desde o seu lançamento no início deste ano.

Essa demanda crescente, combinada com uma oferta cada vez menor de bitcoin, cria uma dinâmica madura de oferta e demanda que deve fazer com que o preço da criptomoeda continue a subir.

Projeção para os próximos anos

Chhugani e Sapra disseram que sua projeção base para o preço do bitcoin é de US$ 200 mil até 2025, US$ 500 mil até 2029 e US$ 1 milhão até 2033.

Os analistas esperavam anteriormente que o bitcoin atingisse um ciclo máximo de US$ 150.000 em 2025, mas aumentaram suas estimativas devido aos fortes fluxos de ETF.

A previsão da empresa fazia parte de sua nota sobre a Microstrategy, que a Bernstein disse estar “construindo a maior empresa Bitcoin do mundo”.

Para a corretora, a MicroStrategy, tem um um preço-alvo de US$ 2.890, representando um aumento potencial de 94% em relação ao preço de sexta-feira.

A MicroStrategy acumulou 1,1% do fornecimento total de bitcoin no mundo, uma quantia que vale cerca de US$ 14,5 bilhões. A empresa tem um valor de mercado de US$ 26 bilhões.