Bitcoin é a única moeda descentralizada, diz CEO da Tether, empresa por trás da USDT

De acordo com o CEO da Tether, Paolo Ardoino, o bitcoin é único entre as mais de 14.000 criptomoedas diferentes porque é a única que não é centralizada.

Bitcoin é a única moeda descentralizada, disse Ardoino em uma entrevista ao Cointelegraph em 13 de junho na conferência exclusiva de bitcoin, BTC Prague.

"Bitcoin é o único exemplo de uma moeda que é governada apenas pela matemática, que basicamente não pode ser alterada", afirmou o CEO da Tether. Além do Bitcoin, algumas criptomoedas são um pouco mais centralizadas, enquanto outras são um pouco menos centralizadas, acredita Ardoino.

"Com as outras moedas, você vê que há um grupo de desenvolvedores que aparecem todos os meses. Eles lançam uma nova versão do software, mudam a política monetária, inflacionária, deflacionária, e continuam mudando as coisas", observou o executivo.

Bitcoin é sobre certeza

Por outro lado, com o bitcoin, sempre haverá 21 milhões de bitcoins, e haverá um halving a cada quatro anos até que todos os 21 milhões de bitcoin sejam minerados. Ardoino declarou:

“Bitcoin é uma questão de certeza. É como se um relógio continuasse correndo, continuasse correndo para sempre [...] Quando se trata do conceito de produtos imparáveis, ou descentralizados – porque todo mundo usa o termo ‘descentralizado’ – só existe bitcoin.”

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Na entrevista, Ardoino admitiu que sua opinião sobre o nível exclusivo de descentralização do bitcoin "pode ser controversa". O CEO também mencionou que afirmou abertamente que a Tether é centralizada, ao contrário do bitcoin.

Além disso, Ardoino expressou ceticismo sobre a indústria recorde de memecoins, que é um tipo de criptomoeda inspirada em memes ou tendências da internet. “Eu gosto de memes, mas não de memecoins”, disse Ardoino, acrescentando que o bitcoin e as memecoins estão “completamente em partes opostas do espectro”.

Pode-se realmente argumentar com Ardoino sobre a descentralização do bitcoin em comparação com outros ativos no mercado de criptomoedas, já que existe um setor de criptomoedas inteiro dedicado à finança descentralizada, ou DeFi.

O que é descentralização, afinal?

Na indústria cripto, descentralização refere-se à transferência de controle e tomada de decisão de uma entidade centralizada para uma rede distribuída. Embora a indústria DeFi prometa uma alta descentralização financeira, algumas pessoas na indústria, como o CEO da Jan3, Samson Mow, acreditam que o DeFi não pode competir com o bitcoin.

Os comentários de Ardoino sobre a natureza descentralizada do bitcoin vieram durante a abertura do BTC Prague 2024, onde ele é um palestrante ao lado de grandes figuras da indústria, como o ex-CEO da MicroStrategy, Michael Saylor, o cofundador da Blockstream, Adam Back, o autor de bitcoin, Jimmy Song, entre outros. Diferentemente de muitos eventos da indústria, o BTC Prague é dedicado exclusivamente ao bitcoin.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok