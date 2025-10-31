Bitcoin pode cair para US$ 88 mil com 'fraqueza' do preço, alerta empresa

A Glassnode divulgou um relatório nesta sexta-feira, 31, em que afirma que o bitcoin pode sofrer a sua queda mais intensa do ano nas próximas semanas. Segundo a empresa de análise de dados, a criptomoeda pode despencar até um preço na casa dos US$ 88 mil.

O relatório aponta que a criptomoeda tem negociado em uma faixa de preço entre US$ 100 mil e US$ 120 mil durante todo o ano de 2025. Entretanto, uma "fraqueza" recente do ativo sugere que uma queda mais forte pode entrar no radar do mercado até o final do ano.

Analistas destacaram a dificuldade recente do bitcoin de retomar um preço na casa dos US$ 113 mil, uma métrica importante por ser o preço médio de aquisição por investidores nos últimos 155 dias. Por isso, o patamar é considerado essencial para manter a tendência de alta da criptomoeda.

Se essa dificuldade continuar, a Glassnode acredita que investidores podem perder o otimismo em relação a altas futuras e optar por vender o ativo para minimizar perdas potenciais. Nesse cenário, a empresa não descarta uma queda no preço pata um nível abaixo dos US$ 90 mil.

O relatório destaca que, em abril deste ano, a possibilidade do bitcoin cair para US$ 88 mil também ganhou força. Na época, o mercado lidava com uma forte aversão a riscos devido à onda de anúncios de tarifas comerciais por parte do governo dos Estados Unidos.

A criptomoeda conseguiu evitar essa possibilidade e, desde então, teve um movimento de valorização e cravou um novo preço recorde em US$ 125 mil no início de outubro. Apesar do bom desempenho nos últimos anos, a Glassnode acredita que quedas mais intensas não estão descartadas.

A visão da empresa é que o bitcoin entrou no final de outubro na sua "fase de consolidação" de preço, em que a tendência é que a criptomoeda alterne entre leves quedas e altas. Mas indicadores recentes sugerem que essa fase pode ser superada em breve.

Investidores com foco em longo prazo passaram a vender suas unidades para realizar lucros, a demanda pela criptomoeda segue enfraquecida e o mercado ainda apresenta um sentimento incerto, sem uma direção clara e consensual para o preço do ativo no curto prazo.

Com isso, a Glassnode acredita que uma "recuperação" no preço do bitcoin dependerá principalmente da capacidade do ativo e do cenário macro de recuperar a "convicção" dos investidores em relação ao futuro do preço da criptomoeda.

