Bitcoin pode bater recorde de preço antes das eleições dos EUA, diz Standard Chartered

O banco britânico Standard Chartered divulgou um relatório em que afirma que o bitcoin pode atingir um novo recorde de preço antes mesmo das eleições presidenciais nos Estados Unidos, que ocorrerão no dia 5 de novembro. Analistas destacaram sinais de uma nova tendência de alta do ativo.

O relatório afirma que a valorização da criptomoeda envolve uma "combinação de fatores", incluindo um interesse maior do mercado nos ETFs do ativo, o processo de cortes de juros nos Estados Unidos e o crescimento nas chances de vitória de Donald Trump na disputa contra Kamala Harris.

Para os analistas, essa combinação torna provável que o bitcoin ultrapasse seu último recorde de preço, de US$ 73,8 mil, antes das eleições. O banco vê, ainda, uma potencial demanda crescente entre investidores por opções de investimento alternativas aos títulos do Tesouro dos EUA, favorecendo criptomoedas.

Entretanto, o Standard Chartered avalia que o principal elemento por trás da nova alta da criptomoeda é uma visão no mercado de que, no momento, Trump seria o favorito nas eleições. O candidato se aproximou do mercado cripto ao longo do ano e sua vitória é vista como mais favorável para o setor.

Os analistas citam também o momento atual do mercado futuro, com um crescimento de compras de opções de preço com o bitcoin na casa dos US$ 80 mil até o final de dezembro deste ano. O movimento, afirmam, está ligado a investidores institucionais acreditando no potencial de alta.

Adoção institucional do bitcoin

A adoção institucional crescente da criptomoeda tem sido liderada pela MicroStrategy, que anunciou recentemente que pretende se tornar um "banco de bitcoin". O relatório avalia que esse movimento reforça a aposta da empresa no setor e pode ajudar a atrair mais instituições.

O Standard Chartered acredita que as ações da empresa e os ETFs de bitcoin tendem a ser os maiores beneficiados por uma adoção institucional crescente da criptomoeda, projetando um cenário de valorização para os papéis e de fluxos de investimento crescentes nos fundos.

O cenário resultaria em uma "legitimidade crescente" para a criptomoeda que, combinada com um cenário político nos EUA mais favorável, pode resultar em um forte movimento de valorização do ativo digital nos próximos meses, mesmo com uma derrota de Trump.