Bitcoin Pizza Day: data tem promoções de diversas empresas de criptomoedas

Em 22 de maio de 2010, o húngaro Laszlo Hanyecz sabia que estava entrando para a história do bitcoin ao realizar a primeira transação comercial feita na criptomoeda. Ele comprou duas pizzas da Papa John’s na Flórida, Estados Unidos, por 10 mil bitcoins. O que ele não imaginava, era que alguns anos depois aquelas pizzas passariam a valer mais de R$ 1 bilhão.

A data marcante ficou conhecida como “Bitcoin Pizza Day” e é comemorada em todo o mundo por entusiastas da maior criptomoeda do mundo. Além disso, virou uma grande oportunidade de negócio para as empresas do setor, que aproveitam para promover seus produtos e serviços.

Este ano, algumas empresas — e até cervejarias — entraram na onda e vão oferecer promoções para o investidor brasileiro que não quiser deixar a data passar em branco. São elas:

• Mercado Pago

O Mercado Pago, que agora oferece a negociação de criptomoedas em sua plataforma, irá conceder R$ 10 de cashback aos usuários que fizerem a primeira compra do mês de maio com um valor igual ou acima de R$ 50, em bitcoin, ether ou Pax Dollar, até 22 de maio de 2022. O cashback será disponibilizado como saldo na conta do Mercado Pago deste novo usuário em até dois dias corridos, a contar a partir da validação do processo, de acordo com a empresa.

O limite para receber o cashback é de uma operação por CPF, associada à primeira compra de criptomoedas no aplicativo do Mercado Pago, e toda a operação de criptomoedas é realizada em parceria com a Paxos.

• Bitget

A corretora de futuros de criptomoedas Bitget promoverá uma competição entre influenciadores digitais, que escolherá quem produz a melhor pizza. O vencedor receberá um prêmio em cripto equivalente a R$ 5 mil, que será doado para uma instituição beneficente a sua escolha. O programa, que seguirá a linha dos realities shows gastronômicos, será exibido no próximo domingo, 22, às 19h, no Canal do YouTube da Bitget.

O elenco do desafio contará com alguns nomes da comunidade cripto nas redes sociais e o jurado André Cotta, ex-presidente da Associação das Pizzarias Unidas.

• Bitfy

Entre os dias 16 e 22 de maio, os usuários do SuperApp da Bitfy que obtiverem o maior número de operações realizadas com criptomoedas, no período da campanha, vão conquistar prêmios na rede Pizza Hut. A primeira carteira para custódia própria de criptomoedas do Brasil vai premiar os investidores com vales compra no valor de R$ 150, R$ 120 e R$ 90.

Para participar, o usuário deve possuir uma conta com cadastro completo e uma carteira digital. Serão consideradas as transações, independentemente do valor, de compra e venda de ativos, compra de gift cards, doações e pagamentos com criptomoedas.

• Hi

A cooperativa de crédito digital fundada pelo ex-diretor de marketing da Crypto.com quer se consolidar no Brasil, e para isso, pretende conquistar os investidores pela barriga. Os 100 primeiros seguidores da comunidade da Hi no Telegram que postarem em suas contas no Instagram ou Twitter o infográfico da marca sobre o Bitcoin Pizza Day e marcarem a conta @hi_portugues vão receber uma quantia de US$ 15 em bitcoin na conta da plataforma, o equivalente a uma pizza no Brasil.

• Cervejaria Dogma

A cervejaria Dogma dará 10% de desconto para pagamento em bitcoin em todas as unidades no dia 22 de maio. Nesse mesmo dia, no tasting room da Dogma, situado na Rua Fortunato, 236 em São Paulo, a CoinEx e a PizzaDao vão promover um encontro regado à cerveja e, como manda a data, muita pizza.

A cervejaria já aceita pagamentos em bitcoin desde 2021 e possui algumas cervejas especiais em homenagem às criptomoedas. São elas: Satoshi, Opt Out e Halfin.

