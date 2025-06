Bitcoin hoje: criptomoeda ultrapassa US$ 107 mil e especialistas esperam valorização

Nesta quarta-feira, 25, o bitcoin continua em alta após ter recuperado as perdas diante da escalada de conflitos no Oriente Médio. O cessar-fogo anunciado por Donald Trump trouxe alívio aos mercados, incluindo ativos de risco como as criptomoedas. Desde então, a maior criptomoeda do mundo tem apresentado trajetória ascendente, voltando a se aproximar de sua máxima histórica de US$ 112 mil.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 107.714, com alta de 2,4% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula alta de aproximadamente 3,3%.

"Os mercados globais operaram com maior estabilidade após o anúncio de um cessar-fogo entre Israel e Irã, o que reduziu as tensões geopolíticas e impulsionou o apetite por risco. As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta, o petróleo recuou das máximas recentes e o dólar enfraqueceu, enquanto o euro atingiu seu nível mais alto desde 2021. Esse clima mais favorável também se refletiu no mercado cripto, com o bitcoin se recuperando para cerca de US$ 107 mil, impulsionado pela melhora do sentimento global e pela continuidade dos fluxos institucionais para ativos digitais", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"A expectativa de curto prazo segue positiva, com estabilização das tensões no Oriente Médio, o enfraquecimento do dólar e os dados modestos de confiança do consumidor nos EUA reforçando expectativas moderadas de corte de juros por parte do Fed", acrescentou.

Fortalecimento do bitcoin

Além disso, as reservas de bitcoin avançam em empresas e até governos. Nos Estados Unidos, depois do Texas, o Arizona busca aprovação para uma reserva estadual de criptomoedas. Isso pode ser positivo para o bitcoin, de acordo com João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

“O Arizona passou um projeto de lei que prevê a criação de uma reserva estadual em criptomoedas, alimentada por recursos obtidos a partir de apreensões judiciais. O texto (HB 2324) já passou pela Câmara (34-22) e pelo Senado (16-14), agora aguardando a sanção final da governadora Katie Hobbs", disse ele à EXAME.

"Se aprovado, o projeto permitirá ao Tesouro estadual criar o Bitcoin and Digital Assets Reserve Fund, um fundo público destinado a armazenar criptomoedas apreendidas durante investigações criminais. Na prática, essa reserva deve continuar fortalecendo a imagem institucional do bitcoin como ativo seguro e confiável, além de remover oferta de circulação dado o mandato de não-venda, contribuindo para a valorização do bitcoin no longo prazo", concluiu.

