Bitcoin hoje: criptomoeda recupera perdas e pode ter nova máxima, segundo especialista

Nesta terça-feira, 24, o bitcoin inicia o dia em recuperação, após ter despencado com o envolvimento dos Estados Unidos nos conflitos entre Israel e Irã. A maior criptomoeda do mundo recupera boa parte das perdas, elevando o otimismo entre investidores.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 105.122, com alta de 3,9% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda apresenta queda acumulada de apenas 0,5%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, vinha sinalizando neutralidade nos últimos dias. No entanto, subiu para 65 pontos nesta terça-feira, voltando a indicar "ganância", ou otimismo.

"Após a queda expressiva no fim de semana, provocada pela escalada do conflito no Oriente Médio, os ativos digitais reagiram com força à leitura de que a retaliação do Irã, embora esperada, teve caráter simbólico. O bitcoin retomou rapidamente o patamar de US$ 100 mil, que havia sido brevemente perdido", disse Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

"No final do dia de ontem, o anúncio do presidente Donald Trump sobre um acordo de cessar-fogo completo entre os dois países acelerou ainda mais a recuperação dos mercados. O bitcoin encerrou a segunda-feira acima dos US$ 105 mil, com o otimismo se espalhando para o restante do mercado cripto. Diversas altcoins registraram retornos de dois dígitos, agora que o principal fator de pressão de curto prazo foi resolvido", acrescentou.

"Com a diminuição do risco geopolítico e o sentimento mais leve, o cenário fica tecnicamente mais favorável para que o bitcoin volte a testar suas máximas históricas nos próximos dias", concluiu o especialista à EXAME.

Previsão de preço para o bitcoin

"Olhando para os dados gráficos, o bitcoin está com tendência de alta após forte recuperação no curto prazo, mas pode enfrentar resistência na faixa de US$ 106.000 a US$ 108.000. Se conseguir romper esse nível, o próximo alvo é US$ 110.100 e, posteriormente, US$ 112.500", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget.

"Caso ocorra uma correção, os suportes em US$ 104.791 e US$ 102.000 devem ser observados. Um rompimento abaixo de US$ 100.000 pode indicar retomada de pressão vendedora. A situação geopolítica continua sendo um fator de risco, mas a adoção institucional e o interesse dos investidores jovens seguram o mercado", acrescentou.

