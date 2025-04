Bitcoin hoje: criptomoeda é negociada perto de US$ 95 mil, mas momento é de cautela

Nesta segunda-feira, 28, o bitcoin é negociado próximo de US$ 95 mil à medida que a guerra tarifária de Donald Trump segue impactando a cotação dos principais ativos dos mercados globais. Apesar do otimismo, especialistas recomendam cautela para investidores de criptomoedas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 94.902, com alta de 1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a principal criptomoeda do mercado acumula alta de 8,5%.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

“Se houver continuidade da alta, os próximos alvos que servirão como resistência de curto e médio prazo estão nas regiões de liquidez dos US$ 95.750 e US$ 98.120.No entanto, caso entre força vendedora e reverta o movimento de alta, os suportes de curto e médio prazo estão nas áreas de valor dos US$ 93.400 e US$ 84.500”, disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

Momento é de cautela

“Indicadores técnicos sugerem um momento de cautela no curto prazo, com sinais de possível consolidação nos próximos dias, especialmente considerando o padrão de divergência em timeframes mais curtos”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

“Com 20% do período de pausa tarifária de 90 dias já decorrido, índices como o S&P 500 atingem resistência importante, podendo resultar em movimento corretivo após a alta de 14% desde a primeira segunda-feira do mês, 7, o que historicamente tem correlação com movimentos no mercado cripto”, acrescentou.

“A pausa tarifária temporária e sua eventual conclusão podem ter impactos significativos tanto nos mercados tradicionais quanto nas criptomoedas, sugerindo a importância de manter uma estratégia de investimento bem diversificada e estar preparado para possível volatilidade nos próximos meses”, concluiu o especialista à EXAME.

Forte fluxo institucional no bitcoin

"O bitcoin encerrou a última semana registrnado uma alta expressiva, impulsionado forte fluxo institucional, conforme evidenciado pela entrada de US$ 3,06 bilhões nos ETFs americanos, marcando o segundo maior valor da história, apenas atrás da euforia pós-eleição de Trump, e pela compra adicional de 15.355 BTC (cerca de US$ 1,42 bilhão) pela MicroStrategy", disse Matheus Parizotto, analista de research da Mynt.

"Para a semana, o foco fica com a divulgação dos resultados de Microsoft, Meta, Amazon e Apple, que respondem por parcela significativa dos índices acionários norte-americanos. Embora o crescimento de lucros tenha justificado múltiplos elevados nos últimos anos, um eventual guidance mais fraco diante das incertezas comerciais e do aperto tarifário pode levar a realização de lucros em ações e, por correlação, afetar também o mercado de criptoativos", acrescentou.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok