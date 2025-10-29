Bitcoin cai para US$ 112 mil à espera de decisão de juros do Fed

Nesta quarta-feira, 29, o Federal Reserve irá anunciar sua decisão para a taxa de juros norte-americana. Em compasso de espera, o mercado de criptomoedas aguarda por um corte, medida que pode ser positiva para o setor. Além disso, o posicionamento de Jerome Powell, presidente da autarquia, deve direcionar as expectativas para o preço do bitcoin e outras criptomoedas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 112.599, com queda de 2,5% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula alta de 3,7%.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. Na Mynt, você investe em uma variedade de criptoativos com a curadoria de especialistas do BTG Pactual. Abra sua conta e insira o cupom FOM50 para ganhar R$ 50 de cashback em bitcoin ao investir R$ 150 em qualquer criptomoeda até 20/12/2025. Confira o regulamento no site.

"O bitcoin opera com leve volatilidade, refletindo a postura de cautela dos investidores antes da decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros. O mercado está em modo de espera, avaliando se o Fed sinalizará novos cortes ou uma política mais restritiva. O corte de 0,25 ponto percentual, no entanto, já está parcialmente precificado", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget.

"O diferencial estará no tom do comunicado — no que o Fed vai dizer, não apenas no número em si. Além disso, a liquidez global mais apertada e o fortalecimento do dólar podem limitar o potencial de alta imediata para o bitcoin, mesmo em um cenário de política monetária mais branda", acrescentou.

O que está acontecendo nos mercados?

"Os mercados asiáticos subiram impulsionados pelo otimismo com os avanços em inteligência artificial após a Nvidia anunciar US$ 500 bilhões em pedidos e a Microsoft revelar nova estrutura com a OpenAI. As expectativas de corte de 25 bps na taxa de juros pelo Federal Reserve, combinadas com sinais de possível fim do aperto quantitativo (QT), ampliaram o apetite por risco. O dólar recuou, os rendimentos dos Treasuries se mantiveram estáveis enquanto os investidores aguardam os resultados das big techs, como Alphabet, Meta e Microsoft", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"Já o bitcoin apresenta expectativa de curto prazo positiva. As apostas em cortes de juros e a percepção de que o ciclo de aperto monetário pode estar próximo do fim favorecem criptoativos como o bitcoin, especialmente em um ambiente de otimismo nos mercados acionários e recuo do dólar. No entanto, a proximidade de eventos decisivos como os resultados das big techs e a reunião do Fed pode levar o bitcoin a um comportamento mais lateral no curtíssimo prazo", acrescentou.

Previsão para o bitcoin pós-FOMC

"A faixa provável de oscilação situa-se entre US$ 112 mil e US$ 114 mil, com potencial de rompimento para cima caso os resultados superem as expectativas ou o Fed adote uma postura mais dovish. Por outro lado, uma surpresa hawkish ou uma reversão na queda do dólar pode gerar correção para os suportes em US$ 108 mil–110 mil", disse André Franco.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok