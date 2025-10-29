Future of Money

Bitcoin cai para US$ 112 mil à espera de decisão de juros do Fed

Perspectivas de especialistas são positivas para o bitcoin caso o banco central norte-americano assuma postura mais branda e realize corte nos juros

(reprodução/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 11h06.

Última atualização em 29 de outubro de 2025 às 11h13.

Nesta quarta-feira, 29, o Federal Reserve irá anunciar sua decisão para a taxa de juros norte-americana. Em compasso de espera, o mercado de criptomoedas aguarda por um corte, medida que pode ser positiva para o setor. Além disso, o posicionamento de Jerome Powell, presidente da autarquia, deve direcionar as expectativas para o preço do bitcoin e outras criptomoedas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 112.599, com queda de 2,5% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula alta de 3,7%.

"O bitcoin opera com leve volatilidade, refletindo a postura de cautela dos investidores antes da decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros. O mercado está em modo de espera, avaliando se o Fed sinalizará novos cortes ou uma política mais restritiva. O corte de 0,25 ponto percentual, no entanto, já está parcialmente precificado", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget.

"O diferencial estará no tom do comunicado — no que o Fed vai dizer, não apenas no número em si. Além disso, a liquidez global mais apertada e o fortalecimento do dólar podem limitar o potencial de alta imediata para o bitcoin, mesmo em um cenário de política monetária mais branda", acrescentou.

O que está acontecendo nos mercados?

"Os mercados asiáticos subiram impulsionados pelo otimismo com os avanços em inteligência artificial após a Nvidia anunciar US$ 500 bilhões em pedidos e a Microsoft revelar nova estrutura com a OpenAI. As expectativas de corte de 25 bps na taxa de juros pelo Federal Reserve, combinadas com sinais de possível fim do aperto quantitativo (QT), ampliaram o apetite por risco. O dólar recuou, os rendimentos dos Treasuries se mantiveram estáveis enquanto os investidores aguardam os resultados das big techs, como Alphabet, Meta e Microsoft", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"Já o bitcoin apresenta expectativa de curto prazo positiva. As apostas em cortes de juros e a percepção de que o ciclo de aperto monetário pode estar próximo do fim favorecem criptoativos como o bitcoin, especialmente em um ambiente de otimismo nos mercados acionários e recuo do dólar. No entanto, a proximidade de eventos decisivos como os resultados das big techs e a reunião do Fed pode levar o bitcoin a um comportamento mais lateral no curtíssimo prazo", acrescentou.

Previsão para o bitcoin pós-FOMC

"A faixa provável de oscilação situa-se entre US$ 112 mil e US$ 114 mil, com potencial de rompimento para cima caso os resultados superem as expectativas ou o Fed adote uma postura mais dovish. Por outro lado, uma surpresa hawkish ou uma reversão na queda do dólar pode gerar correção para os suportes em US$ 108 mil–110 mil", disse André Franco.

