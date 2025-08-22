Future of Money

Nubank lança primeiro ETF no Brasil de contratos futuros do bitcoin

NBIT11 foi lançado na B3 e seguirá vencimento mensal mais próximo do contrato futuro da criptomoeda na Bolsa de Valores

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 11h22.

O Nubank lançou na última quarta-feira, 20, o primeiro ETF da Bolsa de Valores voltado para os contratos de preços futuros do bitcoin. O NBIT11 é fruto de uma parceria com a Nasdaq, já está disponível para negociação e vai acompanhar os próprios contratos futuros da criptomoeda lançados pela B3 em 2024.

O produto foi desenvolvido pela Nu Asset, gestora de fundos de investimentos do Nubank. Em comunicado, ela afirma que o objetivo é permitir que investidores "acompanhem a variação da criptomoeda de forma prática e por meio de um fundo de investimento".

O novo ETF vai replicar o Índice Nasdaq Brazil Bitcoin Futures TR, que foi criado especificamente para o novo fundo. O índice acompanha os contratos futuros de bitcoin da B3, seguindo o contrato de vencimento mensal mais próximo negociado na Bolsa de Valores.

O Nubank destacou que os contratos futuros da criptomoeda foram lançados no Brasil em abril de 2024 e, em pouco mais de um ano, já movimentaram mais de R$ 2 trilhões em volume financeiro. A avaliação da Nu Asset é que o ETF conta com uma "estrutura inovadora".

Os contratos atendem a uma "demanda existente de investidores que buscam manter sua exposição ao ativo dentro da estrutura tradicional do mercado financeiro". Já o ETF torna a exposição aos preços futuros do bitcoin mais "eficiente e escalável, reduzindo os custos operacionais e, consequentemente, o custo para o investidor final".

Outra característica do novo fundo é uma "taxa global decrescente". Segundo a gestora, "à medida que o patrimônio do fundo crescer, a taxa cobrada será progressivamente menor". O ETF tem investimento mínimo de R$ 50 e taxa global inicial de 0,5% ao ano.

Andrés Kikuchi, diretor-executivo da Nu Asset Management, afirma que o ETF de bitcoin "foi desenvolvido como mais uma alternativa para investidores que desejam se expor ao mercado de criptoativos".

"Com exposição financeira ao preço futuro do Bitcoin, o ETF oferece acesso de forma simples e alinhada às práticas do mercado financeiro tradicional", avalia.

Para ele, o lançamento "é mais um passo em nossa estratégia de oferecer aos nossos clientes as ferramentas para diversificar seus investimentos com atributos de baixo custo e alta liquidez".

