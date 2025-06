Bitcoin hoje: após "sobe e desce", criptomoeda opera em fase de consolidação

Nesta sexta-feira, 20, o bitcoin volta do feriado de Corpus Christi em fase de consolidação, operando na faixa dos US$ 106 mil. A principal criptomoeda do mercado havia apresentado volatilidade nos últimos dias e ainda enfrenta em "cenário macroeconômico desafiador", segundo um especialista.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 106.081, com alta de 1,3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a alta acumulada é de 1,1%.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

"O bitcoin opera em fase de consolidação, mesmo diante de um cenário macroeconômico desafiador. Após o Federal Reserve manter os juros inalterados, mas adotar um tom mais hawkish, o bitcoin chegou a recuar, mas logo se recuperou, mostrando resiliência. No campo regulatório, o avanço do marco para stablecoins no Senado americano reforça a expectativa de maior adoção institucional no setor. Esse movimento é apoiado por um fluxo constante de compras por parte dos ETFs de bitcoin, com destaque para o fundo da BlackRock, que já soma US$ 70 bilhões em ativos sob gestão", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"Do ponto de vista técnico, o bitcoin encontra suporte sólido entre US$ 104.000 e US$ 105.000, com resistência próxima em US$ 108.000. O RSI segue elevado, mas sem indicar sobrecompra. Um fechamento acima de US$ 108.000 pode abrir caminho para uma nova onda de valorização, mirando US$ 110.500 e, eventualmente, novas máximas históricas. Por outro lado, a perda do suporte atual pode levar o preço a testar os US$ 103.100 e até a faixa entre US$ 98.000 e US$ 100.000", acrescentou.

João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, também mencionou uma possível Reserva Estratégica de bitcoin no Texas, Estados Unidos, que poderia trazer desdobramentos positivos para o mercado cripto:

"A criação de uma Reserva Estratégica de bitcoin texana é mais um marco para a adoção institucional do ativo. Se o governador Greg Abbott mantiver silêncio até o fim do prazo de 22 de junho, o SB 21 entrará automaticamente em vigor, com o Texas incorporando bitcoin ao seu balanço público. O movimento reforça a utilidade da criptomoeda como instrumento de gestão de caixa e proteção de longo prazo contra intempéries macroeconômicas e geopolíticas, ao mesmo tempo em que abre precedente para outras jurisdições que desejam atrair capitais do setor de ativos digitais", disse.

"Em suma, a demanda direta do governo texano pressiona a oferta, reforça a narrativa de escassez programática do bitcoin e pode ancorar expectativas de preço mais altas à medida que outros entes subnacionais – ou mesmo países – avaliam estratégias similares. Para o mercado, o efeito tende a ser positivo: mais compradores de longo prazo e um novo selo de legitimidade para o bitcoin", acrescentou Galhardo à EXAME.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok