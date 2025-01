Criptomoedas hoje: dados de inflação nos EUA animam mercado cripto e bitcoin dispara

Nesta quarta-feira, 15, o bitcoin e as principais criptomoedas operam “no verde” após a divulgação de um importante dado de inflação nos Estados Unidos. O bitcoin chegou a disparar US$ 2 mil em poucos minutos com o otimismo gerado pela inflação abaixo das expectativas na maior economia do mundo.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 98.777, com alta de 2,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Desde o início do ano, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de 5,7%.

Otimismo retorna para o setor

“As informações do CPI divulgadas hoje, ligeiramente abaixo das expectativas, foram recebidas de forma positiva pelo mercado cripto. O bitcoin registrou uma alta expressiva de 2 mil dólares em questão de minutos após o anúncio, movido por um alívio de parte das preocupações dos investidores em torno de uma possível reaceleração da inflação, que poderia comprometer o ritmo esperado de flexibilização monetária por parte do Federal Reserve”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

“A menor pressão inflacionária reforça o apetite por ativos de maior risco, como o bitcoin, especialmente em um cenário de condições monetárias mais favoráveis", acrescentou o analista à EXAME.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "ganância" em 70 pontos nesta quarta-feira, 15.

