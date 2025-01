De saída da SEC, Gary Gensler compara bitcoin ao ouro: "7 bilhões de pessoas querem negociar"

De saída da presidência da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos), Gary Gensler voltou a falar sobre o bitcoin. Dessa vez, porém, o regulador adotou um tom menos duro, reconhecendo que o ativo possui uma grande demanda de investidores e o comparando ao ouro.

Gensler falou sobre o tema durante uma entrevista para o canal CNBC. Questionando sobre a sua visão em relação à criptomoeda, ele disse que ainda acredita que o bitcoin é uma "aposta arriscada", mas que a criptomoeda tem potencial para se transformar em um ativo financeiro consolidado e com ampla adoção.

"Eu acho que o bitcoin é um ativo altamente especulativo, volátil. Mas com 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo, 7 bilhões de pessoas querendo negociá-lo. Assim como tivemos o ouro por 10 mil anos, nós temos o bitcoin. Ele pode se tornar algo no futuro, também".

Mesmo assim, o atual presidente da SEC argumentou que outras criptomoedas ainda precisam "mostrar os seus casos de uso e mostrar que eles realmente possuem fundamentos por trás. Do contrário, elas não vão persistir", mantendo uma visão mais crítica sobre o resto do setor.

Gensler também destacou que nunca investiu no bitcoin ou em qualquer outra criptomoeda, e defendeu que os projetos de cripto sejam mais transparentes para ajudar na tomada de decisão dos investidores, evitando possíveis golpes e tokens sem valor.

Ao longo do seu mandato à frente da SEC, Gensler ficou conhecido por seu tom crítico às criptomoedas. Ele foi o responsável por adotar uma política regulatória dura contra empresas do setor, focada em processos, e com a classificação da maioria das criptomoedas como valores mobiliários negociados sem autorização.

Por outro lado, o bitcoin foi a única criptomoeda classificada pela SEC como uma commodity. Em 2024, o regulador também aprovou o lançamento de ETFs de ether, indicando uma mudança de visão sobre a classificação do ativo e aceitando sua posição como commodity.

Devido à sua postura, Gensler foi duramente criticado por empresas do mercado cripto. Ele anunciou que pretende renunciar ao cargo em 20 de janeiro, quando Donald Trump assumirá a presidência dos Estados Unidos. Trump indicou Paul Atkins, um executivo pró-cripto, para substituir Gensler.