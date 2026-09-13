5 estratégias para equilibrar segurança e experiência nas transações internacionais

Por Tiago Moherdaui*

Uma transação internacional envolve mais complexidade do que uma compra doméstica. O consumidor pode estar em outro país, em outro fuso horário e apresentar um padrão de consumo diferente do habitual. Para emissores e demais participantes do ecossistema de pagamentos, interpretar corretamente esse contexto pode fazer a diferença entre aprovar uma transação legítima ou criar uma fricção justamente quando o consumidor mais precisa do seu meio de pagamento.

O impacto dessa decisão vai além de uma única compra. Segundo levantamento da Visa Consulting & Analytics, pessoas que realizam transações internacionais tendem a gastar 3,5 vezes mais também em compras domésticas. Além disso, esses cartões têm 28% mais chances de figurar no topo da carteira do consumidor (top of wallet). Quando uma transação internacional é indevidamente recusada, por outro lado, a probabilidade de o cliente abandonar aquele cartão aumenta em 2,5 vezes.

No Brasil, 67% das transações internacionais analisadas acontecem no e-commerce, ambiente em que a taxa de autorização é cerca de 20 pontos percentuais menor do que nas compras presenciais. Cerca de 60% das recusas estão associadas a motivos operacionais, como bloqueios de primeiro uso, limites desatualizados ou regras rígidas de horário. Os 40% restantes estão concentrados em questões de risco e suspeita de fraude.

Esse cenário mostra que aumentar a aprovação não significa simplesmente flexibilizar controles. O desafio é usar melhor as informações disponíveis para tomar decisões mais precisas. A partir dessa perspectiva, algumas estratégias podem ajudar a equilibrar autorização, segurança e experiência.

1. Considere o contexto antes de interpretar uma transação como risco

Uma transação fora do padrão habitual não é necessariamente suspeita. Uma compra feita de madrugada pode parecer incomum no país de origem, mas ser perfeitamente coerente para quem está no Japão. Horário, localização, valor, tipo de estabelecimento e comportamento recente, analisados em conjunto, ajudam a construir uma visão mais precisa da transação.

2. Antecipe a viagem a partir dos sinais de comportamento

A decisão de autorização não precisa começar na primeira compra realizada no exterior. Uma passagem aérea, reserva de hotel, ingresso ou compra em um site estrangeiro pode sinalizar uma mudança de contexto. Esses sinais podem ajudar a modelar a propensão à viagem e antecipar o deslocamento do portador antes mesmo da primeira transação presencial no exterior.

3. Não dependa de um único indicador de risco

Um score de risco, isoladamente, não conta toda a história. Em situações de risco intermediário, combiná-lo com histórico recente, geolocalização, tipo de estabelecimento e sinais de viagem pode ajudar a diferenciar uma transação legítima de uma ameaça real. Quanto mais contexto estiver disponível, menor a dependência de regras rígidas que podem gerar recusas indevidas.

4. Faça da comunicação parte da estratégia de autorização

Uma recusa sem explicação pode deixar o consumidor sem saber como agir, especialmente quando está em outro país e outro fuso horário. Comunicação imediata e clara, com caminhos simples para confirmar uma operação ou resolver questões de bloqueio e limite, pode reduzir a fricção e preservar a confiança.

5. Transforme cada transação em aprendizado

Regras de autorização precisam acompanhar as mudanças no comportamento dos consumidores e nas formas de fraude. Por isso, é importante monitorar não apenas as perdas evitadas, mas também as transações legítimas recusadas e seus motivos. Esse aprendizado permite ajustar estratégias, reduzir falsos positivos e tornar as decisões mais precisas.

Maximizar autorizações não é aprovar de forma indiscriminada, mas aprimorar a capacidade de distinguir fraude de comportamento legítimo fora do padrão habitual. Quando dados, contexto e comunicação operam de forma integrada, segurança e experiência deixam de ser forças opostas. Passam a fazer parte da mesma decisão: proteger o consumidor sem transformar o controle de risco em uma barreira para transações legítimas.

*Tiago Moherdaui é vice-presidente da Visa Consulting & Analytics do Brasil

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