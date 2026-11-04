Eleições nos EUA: quem são os candidatos que fizeram história nas midterms?

Keisha Lance Bottoms: democrata vence disputa para o governo da Geórgia nas eleições de meio de mandato. (Joel Angel Juarez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Repórter
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 07h18.
As eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, realizadas na terça-feira, 3 de novembro, marcaram vitórias inéditas para mulheres, negros, indígenas, latinos e representantes da comunidade LGBTQIA+. Entre os eleitos estão Keisha Lance Bottoms, primeira mulher negra escolhida para governar um estado americano, Deb Haaland, primeira governadora indígena, e Abdul El-Sayed, primeiro senador muçulmano do país, segundo projeções divulgadas pela imprensa americana.
As eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, realizadas na terça-feira, 3, marcaram uma série de vitórias inéditas para mulheres, negros, indígenas, latinos e representantes da comunidade LGBTQIA+.
Entre os eleitos estão os primeiros governadores negros de estados como Geórgia, Flórida e Wisconsin, além do primeiro senador muçulmano do país.
Os resultados também marcaram mudanças políticas em estados tradicionalmente republicanos. No Texas, por exemplo, os democratas conquistaram o governo estadual e uma cadeira no Senado, encerrando décadas sem vitórias nessas disputas.
As vitórias foram apontadas por projeções de veículos americanos, como Associated Press (AP), divulgadas após o fechamento das urnas.
Entre os principais nomes estão Keisha Lance Bottoms, Deb Haaland, Chris Pappas, Gina Hinojosa, Peggy Flanagan e Abdul El-Sayed. Veja quem são os candidatos que fizeram história nas eleições americanas de 2026.
A democrata Keisha Lance Bottoms, de 56 anos, venceu a eleição para governadora da Geórgia e se tornou a primeira mulher negra eleita para comandar um estado americano.
Ex-prefeita de Atlanta, Bottoms derrotou o empresário republicano Rick Jackson e também se tornou a primeira democrata eleita governadora da Geórgia em mais de 25 anos.
A vitória representa uma mudança política em um estado historicamente associado ao Partido Republicano, mas que se tornou mais competitivo nas últimas eleições presidenciais.
Na Flórida, o republicano Byron Donalds venceu a disputa pelo governo estadual e se tornou o primeiro negro eleito para o cargo.
O deputado derrotou David Jolly, ex-congressista republicano que passou para o Partido Democrata.
A eleição preservou o controle republicano sobre o governo da Flórida, ocupado pelo partido desde 1999.
Donalds chegou à disputa com vantagem financeira sobre o adversário, embora Jolly tenha conseguido tornar a eleição competitiva.
O democrata Chris Pappas, de 46 anos, venceu a eleição para o Senado por New Hampshire e se tornará o primeiro homem abertamente gay a ocupar uma cadeira na Casa.
Pappas derrotou o ex-senador republicano John Sununu e manteve a cadeira sob controle democrata, segundo projeções da imprensa americana.
O político integra a Câmara dos Representantes desde 2018 e é copresidente do grupo parlamentar voltado à igualdade LGBTQIA+ no Congresso.
A democrata Deb Haaland venceu a eleição para governadora do Novo México e se tornou a primeira mulher indígena eleita para comandar um estado americano.
Ex-deputada federal e ex-secretária do Interior dos Estados Unidos, Haaland ampliou o domínio democrata no Novo México.
Durante a campanha, a candidata prometeu transformar o estado em um centro de resistência às políticas do presidente Donald Trump.
Haaland já havia ocupado um cargo de destaque no governo federal durante a administração do ex-presidente Joe Biden.
A democrata Gina Hinojosa, de 52 anos, derrotou o governador republicano Greg Abbott e se tornou a primeira mulher latina eleita para comandar o Texas.
Ela também será a terceira mulher a ocupar o governo estadual.
Abbott, que estava no cargo desde 2015, buscava um quarto mandato. Sua derrota encerrou mais de três décadas de domínio republicano sobre o governo do Texas.
Segundo projeções da CNN e da NBC, Hinojosa venceu uma disputa inicialmente considerada favorável ao governador, que contava com uma campanha de grande capacidade financeira.
A vitória também fez dela uma das primeiras democratas a conquistar um cargo estadual no Texas em mais de 30 anos.
O democrata David Crowley, de 40 anos, venceu a eleição para governador de Wisconsin e se tornou o primeiro homem negro a ocupar o cargo nos 178 anos de história do estado.
Crowley derrotou o republicano Tom Tiffany.
Antes da eleição, ele comandava o condado de Milwaukee, o mais populoso de Wisconsin.
Em 2020, já havia feito história ao se tornar o primeiro homem negro eleito para administrar o condado e o mais jovem a assumir a função.
O democrata Xavier Becerra venceu a eleição para governador da Califórnia e se tornou o primeiro latino eleito para comandar o estado.
Filho de imigrantes mexicanos, Becerra derrotou o republicano Steve Hilton, ex-comentarista conservador e antigo assessor do ex-primeiro-ministro britânico David Cameron.
Segundo projeções das redes de televisão americanas, o democrata tinha uma vantagem de aproximadamente dois votos para cada um do adversário quando quase metade da apuração havia sido concluída.
Becerra foi secretário de Saúde e Serviços Humanos no governo Joe Biden e sucederá o democrata Gavin Newsom, que encerra seu segundo mandato.
"Eu não me candidatei para fazer história", afirmou Becerra durante o discurso de vitória em Sacramento. "Eu me candidatei para fazer a diferença por todos e qualquer um que chame a Califórnia de lar, tenha você votado em mim ou não."
A democrata Peggy Flanagan, de 47 anos, venceu a eleição para o Senado por Minnesota e se tornará a primeira pessoa indígena eleita para a Casa, segundo projeções da AP e da NBC.
Até então vice-governadora do estado, Flanagan derrotou a republicana Michele Tafoya após uma apuração em que a adversária chegou a liderar.
A democrata atuou ao lado do governador Tim Walz, candidato a vice-presidente na chapa de Kamala Harris em 2024.
Sua trajetória política inclui passagens pelo Conselho de Escolas Públicas de Minneapolis, entre 2005 e 2009, e pela Câmara dos Representantes de Minnesota, entre 2015 e 2019.
Durante a campanha, Flanagan defendeu a ampliação do acesso à saúde pública e criticou a ajuda militar americana a Israel.
A candidata também enfrentou questionamentos sobre a fiscalização de programas de assistência social em Minnesota, após investigações de fraudes envolvendo recursos destinados a crianças de baixa renda.
O democrata James Talarico, de 37 anos, venceu a eleição para o Senado pelo Texas e encerrou um período de 38 anos sem que o estado elegesse um representante do partido para o cargo.
Seminarista presbiteriano e educador, Talarico derrotou o republicano Ken Paxton, ex-procurador-geral do estado e apoiado por Donald Trump.
Segundo dados da AP citados pela EFE, o democrata chegou a abrir uma vantagem de 20 pontos percentuais quando aproximadamente 70% dos votos haviam sido apurados.
A vitória ocorreu em um estado onde Trump derrotou Kamala Harris por mais de 13 pontos percentuais na eleição presidencial de 2024.
Talarico também arrecadou US$ 145 milhões durante a campanha, segundo dados da OpenSecrets apresentados na cobertura eleitoral, contra US$ 22 milhões obtidos diretamente por Paxton.
O democrata Abdul El-Sayed, de 42 anos, venceu a eleição para o Senado por Michigan e se tornará o primeiro muçulmano a ocupar uma cadeira na Casa.
Médico e político progressista, El-Sayed derrotou o republicano Mike Rogers, segundo projeções da CNN e da AP.
Ele substituirá o senador democrata Gary Peters, que decidiu não disputar a reeleição.
A campanha de El-Sayed teve como principais propostas a ampliação do acesso à saúde pública, mudanças nas regras de financiamento eleitoral e a oposição à ajuda militar americana a Israel.
Em discurso em Detroit, o democrata agradeceu aos voluntários e doadores que apoiaram sua candidatura.
"Quero agradecer a todos os que se ofereceram para ajudar, os que contribuíram com um dólar e deram uma oportunidade a um dos candidatos mais improváveis", afirmou.
Além dos marcos de representatividade, as eleições de 2026 registraram resultados inéditos em estados tradicionalmente conservadores.
No Kansas, o democrata Adam Hamilton derrotou o republicano Roger Marshall e se tornou o primeiro candidato do partido a vencer uma eleição para o Senado no estado desde 1932.
Hamilton é pastor de uma congregação metodista e havia sido registrado como republicano meses antes da disputa.
Na Carolina do Sul, a democrata Annie Andrews derrotou a republicana Darline Graham e conquistou uma cadeira que o partido não vencia desde 1998.
Em Minnesota, a democrata Amy Klobuchar também venceu a disputa pelo governo estadual, para substituir Tim Walz.
Os resultados integram a série de vitórias que permitiram aos democratas conquistar o controle das duas casas do Congresso, segundo projeções divulgadas após as eleições de terça-feira.
*Com O Globo, EFE e AFP