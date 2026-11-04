Eleições nos EUA: quem são os candidatos que fizeram história nas midterms?

RESUMO ＋ As eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, realizadas na terça-feira, 3 de novembro, marcaram vitórias inéditas para mulheres, negros, indígenas, latinos e representantes da comunidade LGBTQIA+. Entre os eleitos estão Keisha Lance Bottoms, primeira mulher negra escolhida para governar um estado americano, Deb Haaland, primeira governadora indígena, e Abdul El-Sayed, primeiro senador muçulmano do país, segundo projeções divulgadas pela imprensa americana.

As eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, realizadas na terça-feira, 3, marcaram uma série de vitórias inéditas para mulheres, negros, indígenas, latinos e representantes da comunidade LGBTQIA+.

Entre os eleitos estão os primeiros governadores negros de estados como Geórgia, Flórida e Wisconsin, além do primeiro senador muçulmano do país.

Os resultados também marcaram mudanças políticas em estados tradicionalmente republicanos. No Texas, por exemplo, os democratas conquistaram o governo estadual e uma cadeira no Senado, encerrando décadas sem vitórias nessas disputas.

As vitórias foram apontadas por projeções de veículos americanos, como Associated Press (AP), divulgadas após o fechamento das urnas.

Entre os principais nomes estão Keisha Lance Bottoms, Deb Haaland, Chris Pappas, Gina Hinojosa, Peggy Flanagan e Abdul El-Sayed. Veja quem são os candidatos que fizeram história nas eleições americanas de 2026.

Keisha Lance Bottoms será a primeira mulher negra a governar um estado americano

A democrata Keisha Lance Bottoms, de 56 anos, venceu a eleição para governadora da Geórgia e se tornou a primeira mulher negra eleita para comandar um estado americano.

Ex-prefeita de Atlanta, Bottoms derrotou o empresário republicano Rick Jackson e também se tornou a primeira democrata eleita governadora da Geórgia em mais de 25 anos.

A vitória representa uma mudança política em um estado historicamente associado ao Partido Republicano, mas que se tornou mais competitivo nas últimas eleições presidenciais.

Byron Donalds será o primeiro governador negro da Flórida

Na Flórida, o republicano Byron Donalds venceu a disputa pelo governo estadual e se tornou o primeiro negro eleito para o cargo.

O deputado derrotou David Jolly, ex-congressista republicano que passou para o Partido Democrata.

A eleição preservou o controle republicano sobre o governo da Flórida, ocupado pelo partido desde 1999.

Donalds chegou à disputa com vantagem financeira sobre o adversário, embora Jolly tenha conseguido tornar a eleição competitiva.

Chris Pappas será o primeiro homem abertamente gay eleito ao Senado

O democrata Chris Pappas, de 46 anos, venceu a eleição para o Senado por New Hampshire e se tornará o primeiro homem abertamente gay a ocupar uma cadeira na Casa.

Pappas derrotou o ex-senador republicano John Sununu e manteve a cadeira sob controle democrata, segundo projeções da imprensa americana.

O político integra a Câmara dos Representantes desde 2018 e é copresidente do grupo parlamentar voltado à igualdade LGBTQIA+ no Congresso.

Deb Haaland será a primeira governadora indígena dos Estados Unidos

A democrata Deb Haaland venceu a eleição para governadora do Novo México e se tornou a primeira mulher indígena eleita para comandar um estado americano.

Ex-deputada federal e ex-secretária do Interior dos Estados Unidos, Haaland ampliou o domínio democrata no Novo México.

Durante a campanha, a candidata prometeu transformar o estado em um centro de resistência às políticas do presidente Donald Trump.

Haaland já havia ocupado um cargo de destaque no governo federal durante a administração do ex-presidente Joe Biden.

Gina Hinojosa será a primeira governadora latina do Texas

A democrata Gina Hinojosa, de 52 anos, derrotou o governador republicano Greg Abbott e se tornou a primeira mulher latina eleita para comandar o Texas.

Ela também será a terceira mulher a ocupar o governo estadual.

Abbott, que estava no cargo desde 2015, buscava um quarto mandato. Sua derrota encerrou mais de três décadas de domínio republicano sobre o governo do Texas.

Segundo projeções da CNN e da NBC, Hinojosa venceu uma disputa inicialmente considerada favorável ao governador, que contava com uma campanha de grande capacidade financeira.

A vitória também fez dela uma das primeiras democratas a conquistar um cargo estadual no Texas em mais de 30 anos.

David Crowley será o primeiro governador negro de Wisconsin

O democrata David Crowley, de 40 anos, venceu a eleição para governador de Wisconsin e se tornou o primeiro homem negro a ocupar o cargo nos 178 anos de história do estado.

Crowley derrotou o republicano Tom Tiffany.

Antes da eleição, ele comandava o condado de Milwaukee, o mais populoso de Wisconsin.

Em 2020, já havia feito história ao se tornar o primeiro homem negro eleito para administrar o condado e o mais jovem a assumir a função.

Xavier Becerra será o primeiro governador latino da Califórnia

O democrata Xavier Becerra venceu a eleição para governador da Califórnia e se tornou o primeiro latino eleito para comandar o estado.

Filho de imigrantes mexicanos, Becerra derrotou o republicano Steve Hilton, ex-comentarista conservador e antigo assessor do ex-primeiro-ministro britânico David Cameron.

Segundo projeções das redes de televisão americanas, o democrata tinha uma vantagem de aproximadamente dois votos para cada um do adversário quando quase metade da apuração havia sido concluída.

Becerra foi secretário de Saúde e Serviços Humanos no governo Joe Biden e sucederá o democrata Gavin Newsom, que encerra seu segundo mandato.

"Eu não me candidatei para fazer história", afirmou Becerra durante o discurso de vitória em Sacramento. "Eu me candidatei para fazer a diferença por todos e qualquer um que chame a Califórnia de lar, tenha você votado em mim ou não."

Peggy Flanagan será a primeira pessoa indígena eleita ao Senado

A democrata Peggy Flanagan, de 47 anos, venceu a eleição para o Senado por Minnesota e se tornará a primeira pessoa indígena eleita para a Casa, segundo projeções da AP e da NBC.

Até então vice-governadora do estado, Flanagan derrotou a republicana Michele Tafoya após uma apuração em que a adversária chegou a liderar.

A democrata atuou ao lado do governador Tim Walz, candidato a vice-presidente na chapa de Kamala Harris em 2024.

Sua trajetória política inclui passagens pelo Conselho de Escolas Públicas de Minneapolis, entre 2005 e 2009, e pela Câmara dos Representantes de Minnesota, entre 2015 e 2019.

Durante a campanha, Flanagan defendeu a ampliação do acesso à saúde pública e criticou a ajuda militar americana a Israel.

A candidata também enfrentou questionamentos sobre a fiscalização de programas de assistência social em Minnesota, após investigações de fraudes envolvendo recursos destinados a crianças de baixa renda.

James Talarico será o primeiro senador democrata do Texas desde 1988

O democrata James Talarico, de 37 anos, venceu a eleição para o Senado pelo Texas e encerrou um período de 38 anos sem que o estado elegesse um representante do partido para o cargo.

Seminarista presbiteriano e educador, Talarico derrotou o republicano Ken Paxton, ex-procurador-geral do estado e apoiado por Donald Trump.

Segundo dados da AP citados pela EFE, o democrata chegou a abrir uma vantagem de 20 pontos percentuais quando aproximadamente 70% dos votos haviam sido apurados.

A vitória ocorreu em um estado onde Trump derrotou Kamala Harris por mais de 13 pontos percentuais na eleição presidencial de 2024.

Talarico também arrecadou US$ 145 milhões durante a campanha, segundo dados da OpenSecrets apresentados na cobertura eleitoral, contra US$ 22 milhões obtidos diretamente por Paxton.

Abdul El-Sayed será o primeiro senador muçulmano dos Estados Unidos

O democrata Abdul El-Sayed, de 42 anos, venceu a eleição para o Senado por Michigan e se tornará o primeiro muçulmano a ocupar uma cadeira na Casa.

Médico e político progressista, El-Sayed derrotou o republicano Mike Rogers, segundo projeções da CNN e da AP.

Ele substituirá o senador democrata Gary Peters, que decidiu não disputar a reeleição.

A campanha de El-Sayed teve como principais propostas a ampliação do acesso à saúde pública, mudanças nas regras de financiamento eleitoral e a oposição à ajuda militar americana a Israel.

Em discurso em Detroit, o democrata agradeceu aos voluntários e doadores que apoiaram sua candidatura.

"Quero agradecer a todos os que se ofereceram para ajudar, os que contribuíram com um dólar e deram uma oportunidade a um dos candidatos mais improváveis", afirmou.

Outras vitórias democratas encerraram décadas de domínio republicano

Além dos marcos de representatividade, as eleições de 2026 registraram resultados inéditos em estados tradicionalmente conservadores.

No Kansas, o democrata Adam Hamilton derrotou o republicano Roger Marshall e se tornou o primeiro candidato do partido a vencer uma eleição para o Senado no estado desde 1932.

Hamilton é pastor de uma congregação metodista e havia sido registrado como republicano meses antes da disputa.

Na Carolina do Sul, a democrata Annie Andrews derrotou a republicana Darline Graham e conquistou uma cadeira que o partido não vencia desde 1998.

Em Minnesota, a democrata Amy Klobuchar também venceu a disputa pelo governo estadual, para substituir Tim Walz.

Os resultados integram a série de vitórias que permitiram aos democratas conquistar o controle das duas casas do Congresso, segundo projeções divulgadas após as eleições de terça-feira.

*Com O Globo, EFE e AFP