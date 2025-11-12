Bitcoin mostra sinais de estabilidade, mas pode ter espaço para novas altas

Nesta quarta-feira, 12, o bitcoin é negociado com pouca variação de preço, apresentando sinais de estabilidade no curto prazo. Apesar disso, especialistas apontam que maior criptomoeda do mundo pode voltar a subir, com investidores acumulando expectativas pelo fim do "shutdown" nos Estados Unidos.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 104.803, com alta de 0,4% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda ainda acumula queda de mais de 9%.

"O bitcoin voltou a testar a região dos US$ 105 mil, mantendo-se dentro de um canal ascendente e demonstrando força após o recente repique a partir dos US$ 102.950. Do ponto de vista técnico, o ativo mostra sinais de estabilidade e espaço para uma possível continuidade da alta, especialmente diante da aproximação das médias móveis de 20 e 50 dias. Caso consiga superar de forma consistente a faixa dos US$ 107.5 mil, o próximo alvo pode estar entre US$ 110 mil e US$ 113.5 mil — níveis que coincidem com as resistências observadas em outubro", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"Apesar desse cenário técnico positivo, fatores macroeconômicos seguem no radar dos investidores. As próximas atualizações econômicas nos Estados Unidos e o fim da paralisação do governo americano podem trazer maior volatilidade ao mercado e provocar movimentos mais amplos de preço", acrescentou o especialista.

O que está acontecendo nos mercados?

"Os mercados da Ásia registraram ganhos tímidos, impulsionados pela expectativa de que a longa paralisação do governo dos EUA seja encerrada em breve. O dólar caiu cerca de 0,2% próximo de sua mínima mensal, enquanto as probabilidades de um corte na taxa de juros pela Federal Reserve em dezembro subiram para cerca de 68%. O petróleo avançou 1,6% e o ouro também se valorizou levemente", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"Já o bitcoin, cotado em aproximadamente US$ 103 mil, possui uma expectativa de curto prazo positiva. O sentimento de risco melhora com a possível reabertura do governo dos EUA e a queda do dólar favorecem ativos de risco alternativos como o bitcoin. Estima-se uma provável oscilação entre US$ 100 mil e US$ 107 mil, com possibilidade de rompimento acima dos US$ 108 mil se a liquidez se expandir ou novas informações quanto ao encerramento do shutdown surgirem. Em contrapartida, se surgirem contratempos no processo legislativo ou o dólar reagir, pode haver correção em direção aos US$ 97 mil–100 mil", concluiu o especialista.

