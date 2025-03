Bitcoin a US$ 444 mil? Entenda por que isso não importa

Por Guilherme Sacamone*

O mundo cripto adora previsões ousadas, e poucas foram tão comentadas quanto a recente profecia de Josh Mandell. Ex-trader de Wall Street com um currículo impressionante—passando por Salomon Brothers nos anos 90 e pelo fundo Caxton Associates, de US$ 12 bilhões—Mandell vem chamando atenção com sua última projeção para o bitcoin: US$ 444.000 por moeda neste ciclo.

Suas previsões anteriores foram surpreendentemente precisas. Em 7 de novembro de 2024, ele indicou que o bitcoin chegaria a US$ 84.000 até meados de março de 2025. E no dia 14 de março deste ano, o bitcoin atingiu exatamente esse valor. Seu histórico de acertos, somado ao tom enigmático e convincente de suas previsões, desperta tanto admiração quanto ceticismo.

Agora, Mandell também afirma que o bitcoin pode alcançar US$ 100.000 até o final do mês. Suas projeções seguem alimentando especulações e debates por toda a comunidade cripto.

Mas aqui está a realidade—embora números como US$ 444 mil estimulem a imaginação, eles não deveriam ser o foco para quem acredita no bitcoin. O que realmente importa é a trajetória de longo prazo da criptomoeda e seu papel inegável na transformação do sistema financeiro global.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

O crescente interesse do governo dos EUA pelo bitcoin

Os acontecimentos de 2025 reforçam ainda mais a importância do bitcoin na economia mundial. O presidente Donald Trump, por meio de uma ordem executiva, anunciou a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin, sinalizando um nível de envolvimento governamental sem precedentes com os ativos digitais. Esse movimento ecoa as palavras de Bo Hines, Diretor Executivo de Ativos Digitais do governo dos EUA, que recentemente declarou que o país pretende "adquirir o máximo de bitcoin possível".

Além disso, o apoio político ao bitcoin continua crescendo. O congressista Tom Emmer, um defensor de longa data das criptomoedas, afirmou: "Acredito que, antes do fim desta legislatura, [o Bitcoin Act] será aprovado." Esse avanço legislativo pode acelerar ainda mais a integração do bitcoin ao sistema financeiro, trazendo maior clareza regulatória e novas oportunidades de adoção.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

A tentação das previsões mirabolantes

Projeções de preços absurdas não são novidade no mercado cripto. Já ouvimos previsões tanto para o céu—com promessas de que o bitcoin chegaria a sete dígitos—quanto para o inferno—com céticos prevendo sua extinção. A projeção de Mandell para US$ 444 mil pode ser empolgante, mas é fundamental lembrar que os fatores que impulsionam o valor do bitcoin vão muito além de previsões individuais.

O que sabemos com certeza é que o bitcoin está amadurecendo. A adoção institucional continua crescendo, a regulação está se tornando mais clara e um número cada vez maior de pessoas vê o bitcoin como uma classe de ativos legítima. Independentemente de o bitcoin alcançar US$ 444 mil neste ciclo ou não, sua trajetória de longo prazo segue extremamente promissora.

A pergunta real: para onde o bitcoin está indo?

Em vez de se prender a previsões de preço, o verdadeiro aprendizado é que o valor fundamental do bitcoin continua se fortalecendo. Governos estão integrando a criptomoeda aos seus modelos financeiros, empresas estão adicionando bitcoin aos seus balanços e investidores a veem cada vez mais como uma proteção contra a instabilidade monetária.

O bitcoin sempre foi sobre mais do que apenas preço—ele representa soberania financeira, descentralização e uma nova alternativa ao sistema financeiro tradicional. Se veremos US$ 444 mil ou não, a mensagem central permanece: o bitcoin está aqui para ficar, e seus melhores dias ainda estão por vir.

*Guilherme Sacamone é Country Manager da OKX no Brasil, uma exchange global de criptomoedas e empresa de tecnologia on-chain. Com ampla experiência em crescimento e desenvolvimento de negócios, já trabalhou em empresas como Meta e Crypto.com Escreve mensalmente para a Exame sobre ETFs de bitcoin, ativos digitais e a evolução do mercado cripto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok