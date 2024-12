Bitcoin deve atingir alta histórica perto da posse de Trump, diz consultoria

Se a história serve de indicação, o bitcoin pode atingir um novo pico em questão de semanas, o que pode representar uma oportunidade de garantir ganhos para os investidores desse ativo. As informações são do Business Insider.

De acordo com a empresa de pesquisa K33, o token deve atingir uma alta histórica em meados de janeiro, bem a tempo para a posse de Donald Trump.

Em uma publicação recente em seu site, a K33 destacou que, em média, há 318 dias entre o primeiro pico de um ciclo de criptomoedas e seu último. O pico inicial deste ciclo ocorreu em 5 de março, indicando que o pico final do ciclo atual pode ocorrer em 17 de janeiro.

Essa data coincidiria com o início da posse de Trump em 20 de janeiro. A nova administração provou ser um catalisador para o rali de fim de ano do bitcoin graças às promessas de tornar Washington mais "amigável" às criptomoedas. Isso combinado com outros fatores — como a ideia da reserva nacional de bitcoin — ajudou a turbinar o preço do token na marca de seis dígitos pela primeira vez.

A K33 projetou o preço do bitcoin usando dois métodos diferentes. Com base nos picos de ciclos anteriores, o token pode chegar a US$ 146.000. Mas com base no crescimento projetado pela crescente capitalização de mercado do bitcoin, ele pode chegar a US$ 212.500.

Enquanto isso, uma pesquisa separada da CCData neste mês também sugeriu um pico no próximo ano, embora em um período diferente. De acordo com a empresa, o bitcoin normalmente atinge o pico de 371 a 546 dias após seu evento de "redução pela metade", que ocorreu pela última vez em abril. Esse mecanismo ocorre a cada quatro anos e reduz o fornecimento de novos tokens pela metade.

No cenário de caso base, o bitcoin pode chegar a US$ 155.000, disse a CCData. Se o caso de alta ocorrer, ele atingirá US$ 195.000.