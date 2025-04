Número de brasileiros investindo em criptomoedas já se iguala ao de fundos, diz pesquisa

Uma nova pesquisa encomendada pela Binance à Locomotiva com 1053 clientes da exchange cripto demonstra que 42% dos respondentes são investidores de criptoativos. Mesmo percentual de pessoas que investem em fundos de investimentos. Aliás, a categoria é bem mais antiga do que criptomoedas e bem estabelecida entre as preferências nacionais.

Poupança ainda é a queridinha dos brasileiros

O levantamento nacional foi realizado entre 02 e 17 de outubro de 2024, com pessoas de 25 a 45 anos com algum investimento, além da poupança. Bitcoin/criptoativos, tesouro direto, CDBs, ações, e aposentadoria privada, estão entre os investimentos.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

No entanto, a poupança, apesar da baixa rentabilidade, é a preferida dos brasileiros clientes da Binance. Mais de 70% declararam ter “pelo menos um pouco de conhecimento em criptomoedas”.

A poupança (66%) segue como o investimento mais popular entre os brasileiros, seguida por contas de pagamento e rendimento (55%) e títulos privados (50%). Ações (41%), previdência privada (31%), títulos públicos (31%) e moeda estrangeira (25%) completam a lista de opções mais escolhidas.

Economia digital e você ainda não investe em criptoativos? Conheça a Mynt, uma plataforma BTG Pactual com a melhor seleção de ativos disponível para você explorar novas formas de investir sem medo. Abra agora sua conta gratuitamente.

O objetivo foi pesquisa foi entender o perfil do investidor brasileiro, envolvimento com os principais produtos financeiros e a percepção sobre criptomoedas. Os resultados revelam que mais da metade (55%) dos entrevistados possuem pelo menos três tipos de investimento, enquanto 45% possuem quatro ou mais.

Avanços legais impulsionam adoção cripto

Com regulamentações avançando no Brasil e no mundo, a indústria cripto tem ganhado cada vez mais popularidade.

No Brasil, essa expansão tem ocorrido de forma contínua, e o país figura como um dos mercados com maior potencial de crescimento do mundo, diz a Binance.

Atualmente o Brasil ocupa a sexta posição em adoção cripto. Ou seja, cerca de 17,5% da população do país tem algum criptoativo na carteira, seja stablecoin ou altcoin. As informações são da consultoria Triple-A.

As criptomoedas têm em seu DNA um caráter democrático, permitindo que as pessoas tenham acesso a produtos e serviços que não estão disponíveis a todos no sistema financeiro tradicional. Ao possibilitar que as pessoas façam investimentos a qualquer hora do dia, a partir de valores baixos, e usando apenas o celular e uma conexão à internet, as critpomoedas vêm atraindo cada vez mais brasileiros, explica o vice-presidente para a América Latina da Binance, Guilherme Nazar.

O Brasil é um dos dez mercados mais importantes da Binance, e estamos comprometidos em oferecer uma experiência fácil, transparente e segura ao usuário brasileiro, complementa Nazar.

Retorno financeiro alto

Os motivos para investir em criptomoedas variaram. 20% dos entrevistados disseram que altos retornos foi o principal atrativo para alocar recurso.

Já a liquidez do mercado foi destacada por 13% como o fator mais relevante. Outros aspectos mencionados por 10% dos respondentes foram a independência do sistema financeiro tradicional, a segurança, a flexibilidade de negociar a qualquer momento. Custos baixos de manutenção e taxas, e possibilidade de diversificar o portfólio, também foram citados.

Perfil do investidor cripto no Brasil

Quase 50% dos investidores são homens com renda média acima de 10 salários mínimos. O interesse por criptomoedas é mais forte entre investidores com diploma de ensino superior. No entanto, o número de pessoas com ensino fundamental que investem em criptomoedas supera o de investidores com ensino médio completo.

Dentre aqueles já envolvidos com criptomoedas e têm familiaridade com o tema, 66% acreditam que os ativos digitais são uma excelente opção de investimento. Além disso, 62% consideram as plataformas de criptomoedas seguras e confiáveis.

Educação financeira e conhecimento sobre a indústria de criptomoedas são essenciais para a expansão da adoção de forma sustentável. Precisamos equipar a sociedade com informação de qualidade para que todos possam tomar decisões fundamentadas, finaliza Nazar.

*Matéria original por Aline Fernandes no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok