Bitcoin perde para principais investimentos dos brasileiros depois de cair 19% no 1º trimestre

O bitcoin teve o pior desempenho entre os principais investimentos dos brasileiros no primeiro trimestre de 2025. É o que aponta um levantamento da Elos Ayta, que mostra ainda que o ouro foi a aplicação com melhor desempenho no mesmo período. Por outro lado, a criptomoeda segue entre os ativos com melhor retorno nos últimos 12 meses.

De acordo com o levantamento, "o primeiro trimestre de 2025 foi marcado por uma ampla disparidade de retornos entre as principais classes de ativos do mercado financeiro". O principal destaque foi o ouro, que acumulou alta de 19,49% nos três primeiros meses de 2025. A consultoria avalia que o ativo foi "impulsionado pelo cenário global de aversão ao risco e busca por proteção".

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

A segunda maior alta no período veio das ações de menor capitalização na Bolsa de Valores, as chamadas small caps, que tiveram alta de 8,87%. O crescimento superou o próprio Ibovespa, que ficou em terceiro lugar, com 8,29%, na melhor valorização trimestral desde o último trimestre de 2023.

O IFIX, que reúne os fundos imobiliários, subiu 6,23%, enquanto o IDIV, que reúne ações que mais distribuem dividendos, teve alta de 6,19%. O Índice de Mercado Anbima Geral (Ima) subiu 3,36% no mesmo período, enquanto o CDI avançou 2,94% e a poupança, 1,88%. Também no positivo, o IHFA, que reúne fundos multimercado, subiu 1%.

Já entre os destaques negativos, o bitcoin teve a maior queda. A criptomoeda despencou 19,26% no primeiro trimestre de 2025, com a consultoria citando um cenário de realização de lucros por investidores. O segundo pior desempenho foi do BDRX, índice que reúne os BDRs da Bolsa de Valores e teve queda de 15,69%.

No mesmo período, o dólar teve queda de 7,27%, enquanto o euro recuou 3,68%. Especificamente no mês de março, o bitcoin teve o segundo pior desempenho, recuando 6,24%, atrás apenas do BDRX, que perdeu 9,44%. O melhor desempenho foi do ouro, que subiu 10,79%.

A Elos Ayta vê um início de 2025 marcado por um "ambiente global de maior aversão ao risco e movimentos de correção nos mercados acionários", o que prejudica ativos internacionais e favorece ativos brasileiros e o ouro. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o cenário é diferente.

O ouro segue na liderança, com alta acumula de 40,99%, mas é seguido pelo bitcoin, que subiu 34,01% no mesmo período. Já o BDRX tem crescimento de 24,11%, e o dólar, de 14,93%. A maior queda é das small caps, com perda de 14,9%.

Os dados indicam que as quedas no primeiro trimestre de 2025 não conseguiram reverter todos os ganhos do bitcoin nos últimos meses.

A Elos Ayta afirma que "o cenário para os próximos meses ainda é desafiador, com o mercado acompanhando de perto a trajetória da inflação global, as decisões de política monetária nos Estados Unidos e o desempenho da economia chinesa. Enquanto isso, o investidor brasileiro segue atento às oportunidades e aos riscos que cada classe de ativo pode oferecer".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok