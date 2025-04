Edson Vismona: Brasil ainda precisa de maior fiscalização para combater empresas irregulares

O Brasil é marcado por uma vasta, detalhada e intrincada legislação. A começar pela Constituição Federal com 250 artigos e 138 disposições transitórias. Desde a promulgação em 1988, foram editados aproximadamente oito milhões de normas, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). Haja esforço para entendê-las e aplicá-las. Um dos exemplos mais recentes é a Reforma Tributária que, apesar da promessa de que seria simples, terminou com mais de 500 artigos.

Esse emaranhado legal dificulta o cumprimento de regras e favorece interpretações e julgados díspares, alimentando um cenário de insegurança jurídica que prejudica o nosso desenvolvimento.

No setor produtivo, essa realidade se traduz em um problema crônico: empresas que operam dentro da legalidade arcam com os altos custos, enquanto as que burlam as regras encontram meios para prosperar sem arcar com os mesmos encargos.

Lucro bilionário da sonegação sistemática

Um dos exemplos mais nocivos é o devedor contumaz – aquele que estrutura sua atividade para não pagar impostos, gerando lucros ilícitos bilionários de forma sistemática. Setores como de cigarros e combustíveis sofrem com essa ação corrosiva que representa mais de R$ 100 bilhões em dívida ativa de difícil recuperação. Há, ainda, empresas que prosperam com subfaturamento, falsa declaração fiscal, desobedecendo regulamentos técnicos, sanitários, seja do INMETRO, ANP, ANVISA, MAPA, ANATEL. Essas práticas alimentam um mercado ilegal crescente, que inclui desde contrabando até a comercialização de produtos falsificados tanto no mercado físico quanto, cada vez mais, em plataformas digitais.

O impacto econômico desse mercado paralelo é alarmante. Em 2024, o mercado ilegal representou 4.3% do PIB, movimentando R$ 468 bilhões em 15 setores produtivos, dentre os mais de 50 que sofrem com a ilegalidade, conforme dados do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade.

Desafios na fiscalização e combate às práticas ilegais

Esse cenário fica ainda mais desolador quando observamos a realidade deplorável dos órgãos responsáveis por fiscalizar e combater as práticas ilícitas. Faltam investimentos em estrutura e pessoal. Os infratores conhecem essa fragilidade e, assim, se sentem encorajados a continuar na ilegalidade — lucrativa e predatória. Do lado do Judiciário e do Ministério Público, milhões de processos se acumulam, as decisões demoram e muitas vezes não enfrentam o mérito, acentuando a sensação de impunidade.

O resultado disso é uma contradição gritante: quem cumpre suas obrigações fiscais e contribui com a administração pública não encontra o necessário respaldo contra concorrentes desleais que causam danos bilionários à economia e ao erário. Não bastasse essa triste realidade, ainda sofremos com o crescimento das organizações criminosas e milícias que descobriram o lucrativo espaço do mercado ilegal e se fortalecem com suas operações de contrabando e falsificação de cigarros, fraudes, oferta de sinais de TV, distribuição de energia, gás, furtos de fios e cabos, distribuição de medicamentos e, até participação em licitações públicas. Os setores produtivos têm alertado para a gravidade dessa situação, que atingiu níveis insustentáveis.

É certo que temos alguns avanços

A proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Segurança Pública e o PL antimáfia são importantes para articular o combate ao crime organizado e integrar as polícias do país. O GAECO Nacional, instituído recentemente pelo Ministério Público Federal, prevê o combate a infrações com impactos interestaduais e internacionais ou relacionadas a facções e milícias e também o PL 164, que tipifica o devedor contumaz, configura necessário instrumento contra a ação deletéria dos inadimplentes recorrentes e intencionais, que está no Senado.

Ainda assim, é imperiosa a definição de estratégias mais ousadas, integrando os poderes da república. A guerra contra a ilegalidade é árdua, mas imprescindível para que o Brasil caminhe em direção ao desenvolvimento.

*Edson Vismona é advogado, é presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial - ETCO e do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade. Foi secretário da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube