Bitcoin hoje: criptomoeda é negociada abaixo de US$ 110 mil, mas correção pode estar no fim

Nesta segunda-feira, 1, o bitcoin é negociado abaixo de US$ 110 mil, enquanto o mercado cripto aguarda por cortes na taxa de juros dos Estados Unidos. Apesar da queda significativa desde a sua máxima histórica mais recente, no mês de agosto, em US$ 124 mil, perspectivas de especialistas são otimistas para a maior criptomoeda do mundo.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 109.048, com alta de 0,6% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda acumula queda de 3,9%.

"O bitcoin voltou a cair abaixo de US$ 110 mil, rompendo também o pico de janeiro de 2025 (US$ 109.590) e acumulando uma desvalorização superior a 13% em relação à máxima histórica de US$ 123.640. Embora o movimento tenha relevância técnica, o histórico de correções do bitcoin e o fator sazonal indicam que o mercado pode já estar se aproximando do fim desse movimento de ajuste, com a faixa entre US$ 93 mil e US$ 95 mil despontando como provável fundo do ciclo", disse um relatório da Bitfinex.

O que está acontecendo no mercado cripto?

"A sinalização de flexibilização pelo Fed (reforçada em Jackson Hole) reduz o custo de capital e afrouxa as condições financeiras. Quando o investidor enxerga uma trajetória de juros mais baixos, os juros de longo prazo recuam, o dólar enfraquece e o crédito fica mais barato. Por isso, ativos de maior duration (bolsa, tech e, por extensão, cripto) ganham atratividade, abrindo mais espaço para ativos de risco na carteira", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

"Em paralelo, a trégua EUA–China e o avanço do acordo EUA–UE reduzem a probabilidade de um choque tarifário imediato. Com menos incerteza regulatória e geopolítica, o prêmio de risco encolhe. O efeito combinado é um ambiente macro menos hostil, onde fluxos (como os de ETFs) encontram menos resistência para entrar e permanecer posicionados, ainda que eventos pontuais, como vimos no dia 24, possam gerar oscilações bruscas de curto prazo", acrescentou.

"A sinalização do Fed sustenta um viés construtivo no médio prazo, mas o flash crash do dia 24 expôs os riscos de concentração e alavancagem. A tendência permanece positiva no médio prazo, mas sujeita a quedas bruscas e picos de volatilidade em momentos de euforia. No momento, o bitcoin está formando um range entre os US$ 108.666 e US$ 111.825. Oportunidade para compras fracionadas, se o investidor tem caixa de oportunidade e precisa aumentar sua exposição", concluiu a analista técnica.

