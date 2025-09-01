WLFI: criptomoeda ligada a Trump estreia em corretoras valendo US$ 30 bilhões

A criptomoeda WLFI, do projeto World Liberty Financial, estreou nesta segunda-feira, 1º, em corretoras de criptomoedas. O ativo é famoso por contar com o apoio do presidente dos Estados Unidos Donald Trump e chegou ao mercado com uma capitalização de US$ 30 bilhões.

O ativo tem apresentado forte volatilidade desde a estreia. Inicialmente, chegou a registrar uma alta de quase 15%. Entretanto, ele acabou devolvendo boa parte dos ganhos e opera agora com uma leve alta, de 0,5%, cotado em US$ 0,28, segundo dados do CoinGecko.

Ainda de acordo com o CoinGecko, a capitalização de mercado atual da WLFI colocaria o ativo entre os 30 mais valiosos do mercado de criptomoedas, ocupando a posição de número 28. O valor leva em conta a chamada capitalização diluída, que considera todas as unidades disponíveis.

Entretanto, nem todas as unidades de um ativo podem estar efetivamente disponíveis para negociação no mercado. Se apenas as unidades disponíveis fossem consideradas, a capitalização do ativo estaria na casa dos US$ 8 bilhões. Ao todo, foram criadas 100 bilhões de unidades do token.

Segundo o World Liberty Financial, 24,67 bilhões serão disponibilizadas para negociação, com circulação livre. Mais de 70 bilhões de unidades do ativo continuarão fora do mercado, sem circulação livre e disponibilidade para investimentos no momento.

A plataforma LookOnChain indica que a criptomoeda tem sido alvo de uma pressão de venda intensa desde a listagem nas corretoras. O movimento pode fazer parte de uma realização de lucros dos primeiros investidores do ativo, que fizeram as compras quando ele ainda não estava disponível em exchanges.

O WLFI foi lançado em 2024 e é a criptomoeda própria do World Liberty Financial, uma plataforma de finanças descentralizadas (DeFi) que explora aplicações da tecnologia blockchain nas finanças tradicionais. O projeto é apoiado por Donald Trump e seus filhos.

Inicialmente, o ativo foi disponibilizado para compras apenas pelo site do projeto, e os investidores não puderam vender as unidades adquiridas durante meses. Porém, com os resultados da estreia nas corretoras, os compradores acumulam agora um lucro potencial de até 20 vezes.

